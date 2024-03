Jannik Sinner prende il largo nell’Olympic Race! Djokovic staccato. E se vince a Miami… Proiezioni verso Parigi 2024

Jannik Sinner ha preso letteralmente il largo nell’Olympic Race, ovvero una classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti dopo il Roland Garros 2023 e che li conteggerà fino al 10 giugno 2024 (alla conclusione della nuova edizione dello Slam sulla terra rossa francese), giorno in cui chiuderanno i ranking per l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il tennista italiano svetta con 7.775 punti dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami e ha ormai distanziato il serbo Novak Djokovic, fermo a quota 7.410 e sorpassato dal nostro portacolori dopo il successo ottenuto contro il ceco Tomas Machac nei quarti di finale sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino volerebbe addirittura a quota 8.125 se dovesse alzare al cielo in Florida dopo aver battuto il bulgaro Grigor Dimitrov nell’atto conclusivo in programma domenica 31 marzo (ore 21.00).

Jannik Sinner ha dunque creato una voragine su Djokovic (numero 1 al mondo), sullo spagnolo Carlos Alcaraz (6.380), sul russo Daniil Medvedev (5.885, surclassato nella semifinale di ieri sera) e sul tedesco Alexander Zverev (4.425). Si chiama Olympics Race, ma si può leggere chiaramente come il ranking che fotografa lo stato di forma dei giocatori dal post Roland Garros 2023: negli ultimi nove mesi Jannik Sinner è stato il migliore in assoluto al mondo.

Se la proiezione venisse confermata, Jannik Sinner sarebbe numero 1 al mondo dopo il Roland Garros. Troppo presto per parlarne, ma sarà un tema su cui si tornerà nelle prossime settimane. Ricordiamo che alle Olimpiadi si qualificano i primi 56 giocatori del ranking ATPO al 10 giugno 2024, ma con un massimo di quattro atleti per Nazione. Gli ultimi otto pass saranno assegnati adottando altri criteri.

OLYMPIC RACE ATP (al 30 marzo, top-10)

1. Jannik Sinner 7.775 punti (8.125 se vince a Miami)

2. Novak Djokovic 7.410

3. Carlos Alcaraz 6.380

4. Daniil Medvedev 5.885

5. Alexander Zverev 4.425

6. Andrey Rublev 3.560

7. Hubert Hurkacz 3.200 (ottavo se Dimitrov vince a Miami)

8. Alex de Minaur 3.175 (nono se Dimitrov vince a Miami)

9. Grigor Dimitrov 3.075 (3.425 se vince a Miami, diventerebbe settimo)

10. Tommy Paul 2.160