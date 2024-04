Cosa cambia per Sinner senza Djokovic a Madrid: testa di serie n.1 e nuovi scenari di tabellone

Jannik Sinner sarà testa di serie numero 1 nel tabellone del Masters 1000 di Madrid, che scatterà mercoledì 24 aprile. Il tennista italiano ha guadagnato il primo posto nel seeding dopo che Novak Djokovic ha rinunciato a prendere parte al torneo sulla terra rossa della capitale spagnola. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dalla sconfitta nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo (contro il greco Stefanos Tsitsipas, su cui grava una grossa svista arbitrale), si rimetterà in gioco sul mattone tritato iberico e lancerà così la marcia di avvicinamento agli Internazionali d’Italia.

Cosa cambia per Jannik Sinner senza Novak Djokovic a Madrid? Sarà appunto testa di serie numero 1 e ci saranno nuovi scenari di tabellone. Ad esempio lo spagnolo Carlos Alcaraz (campione in carica) potrà essere affrontato soltanto in un’eventuale e ipotetica finale, ammesso che il padrone di casa (ora testa di serie numero 2 del tabellone principale) si presenti ai nastri di partenza dopo aver già rinunciato a Montecarlo all’ATP 500 di Barcellona a causa di un problema al braccio.

In semifinale ci potrebbero essere il russo Daniil Medvedev o il tedesco Alexander Zverev (rispettivamente tds numero 3 e 4). L’eventuale rivincita contro il greco Stefanos Tsitsipas potrebbe palesarsi già ai quarti di finale, dove gli altri ipotetici avversari potrebbero essere il norvegese Casper Ruud, il russo Andrey Rublev e il polacco Hubert Hurkacz.

Attenzione però al capitolo Carlos Alcaraz, perché non è escluso che possa rinunciare anche a questo evento dopo gli ultimi due recenti forfait. In questo caso, se la rinuncia arrivasse prima della compilazione del tabellone, Medvedev diventerebbe tds. numero 2 e dunque potrebbe essere affrontato soltanto in finale, mentre in semifinale ci sarebbero, sulla carta, o Zverev o uno tra Ruud e Tsitsipas. Il sorteggio avrà luogo lunedì 22 aprile.