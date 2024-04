Sinner, che debutto a Montecarlo! Korda spazzato via, buone sensazioni sulla terra rossa

Jannik Sinner debutta senza neanche l’ombra di un problema al Masters 1000 di Montecarlo. Di fronte alle tribune piene del Campo Ranieri III del Principato, il numero 2 del mondo s’impone nei confronti dell’americano Sebastian Korda per 6-1 6-2 in un’ora e 15 minuti. Prossima sfida quella al tedesco Jan-Lennard Struff, che si è ben liberato dell’accoppiata Baez-Coric: tra i due il precedente di Indian Wells vinto dall’altoatesino in sede di terzo turno.

Pronti via, e Sinner fa capire subito che, veloce o terra, il discorso non cambia: break a 30. Korda le prova tutte per riprendersi il maltolto in modo immediato, ha tre palle del controbreak, ma alla fine è l’italiano che fa suo il game e va sul 2-0. L’americano, tendenzialmente, è un giocatore che ha un notevole talento, spesso però disordinato. Il tutto è combinato con la totale regolarità di Jannik, che non perde tempo ad allungare ancora, a far sentire i propri colpi in maniera molto pesante e, in breve, a far capire chi è oggi al numero 2 del mondo. Il risultato è un 6-1 nel quale Korda non fa altro che fatica nei propri turni di servizio, senza mai trovare un’uscita di sicurezza.

La situazione si conferma anche nel secondo set, che vede Sinner trovare anche un punto a metà tra il casuale e lo spettacolare, una volée alta sbagliata che, com’è come non è, rimane dentro. L’assolo continua senza che niente o nessuno possa costituire un freno: le due categorie di differenza si continuano a vedere. Arriva un altro break sul 2-1, poi è ordinaria amministrazione. Almeno fino all’ultimo game, nel quale Jannik decide sostanzialmente di far entrare nel proprio corpo gli Avengers, Superman e Batman contemporaneamente per dare spettacolo nei tre punti che lo portano a match point. L’ultimo errore è di Korda, ma i secondi precedenti rendono l’idea.

Tanto per cambiare, il rapporto vincenti-errori gratuiti dice molto della solidità dei due tennisti: 6-29 per Korda, 17-20 per Sinner. E c’è di più: l’azzurro sfodera un 95% di punti vinti sulla prima. Detto in altre parole, con questa ha perso solo un punto su 21.