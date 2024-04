Chi affronterà Sinner al prossimo turno a Montecarlo: occhio al finalista di Madrid 2023…

Novak Djokovic chiama, Jannik Sinner risponde. 6-1 6-2 del serbo su Roman Safiullin, 6-1 6-2 dell’azzurro su Sebastian Korda. Non poteva esserci un debutto migliore per entrambi sulla terra rossa al Masters 1000 di Montecarlo 2024. In contumacia di Carlos Alcaraz, che ha dato forfait ieri per un fastidio all’avambraccio destro, sono proprio loro due i grandi osservati speciali nel prestigioso torneo monegasco.

Il 22enne altoatesino tornerà in campo domani per gli ottavi di finale contro Jan-Lennard Struff, un avversario potenzialmente pericoloso in determinate giornate. Un solo precedente a livello ATP, peraltro molto recente, che ha visto il netto successo del numero 2 al mondo sul tedesco in due set per 6-3 6-4 al terzo turno di Indian Wells lo scorso 10 marzo.

La superficie è diversa, ma i favori del pronostico restano comunque dalla parte del vincitore dell’ultimo Open d’Australia. Attenzione però allo stato d’animo di Struff, galvanizzato per aver raggiunto gli ottavi dopo essere stato ad un soffio dall’eliminazione al primo turno contro l’argentino Sebastian Baez (era sotto 6-1 5-2, per poi vincere il secondo set al tie-break ed il terzo 6-2).

Il numero 31 del ranking mondiale, finalista sul rosso di Madrid nel 2023 da lucky loser, è reduce inoltre da un’affermazione molto convincente per 7-6 6-1 sul solido croato Borna Coric. Tanto dipenderà comunque dal rendimento di Sinner, che non dovrebbe avere grossi problemi esprimendo lo stesso livello evidenziato oggi sul centrale contro Korda.