Sinner razionale: “Non paragonatemi a Djokovic. Olimpiadi primarie, a Madrid devo trovare il mio gioco”

Alla vigilia delle prime partite del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2024, Jannik Sinner ha parlato quest’oggi nella conferenza stampa di presentazione del torneo spagnolo analizzando le sue prospettive da prima testa di serie del seeding sulla terra battuta iberica e fissando gli obiettivi principali da qui a fine anno.

“Sono contentissimo di essere qui a Madrid. È un gran torneo e spero di poter giocare un bel tennis. Questa è la cosa più importante, poi vedremo come andrà. Il fatto di essere qui come numero 1 del seeding non mi porta nessuna pressione in più, è solo un grandissimo piacere. Per me non cambia nulla. Ho sempre faticato qui in passato, vediamo come andrà ora“, dichiara il numero 2 al mondo.

“Non voglio mettermi pressione. Sto vivendo un momento molto positivo, sto vincendo tante partite, cerco solo di andare avanti così. Nella mia mente so che posso e devo migliorare se voglio vincere di più. Sto cercando nuove opportunità e sento che in ogni torneo in cui gioco può esserci una buona opportunità per provare a dimostrare che il mio livello è aumentato. Mostrare i miei progressi è sicuramente qualcosa che mi piacerebbe fare qui. Questa è una nuova chance, un nuovo torneo e vedremo come andrà“, prosegue il vincitore degli ultimi Australian Open.

“Sto cercando di capire un po’ meglio il mio gioco sulla terra battuta. Qui è un po’ diverso rispetto a tutti gli altri tornei perché giochiamo in quota. Il rimbalzo della palla è più alto. Vola ed è abbastanza veloce, ma negli anni precedenti ho faticato parecchio a trovare il mio livello qui. Quindi sarà interessante vedere come giocherò quest’anno. Penso che sia la cosa più importante. Sento che devo ancora trovare il mio gioco qui. Ho altri tre giorni di allenamento prima della mia partita d’esordio e spero mi aiutino“, spiega l’azzurro.

Sinner infine ha detto la sua sugli eventi più importanti della stagione: “Se devo indicare un obiettivo primario per la stagione dico l’Olimpiade. Poi ovviamente c’è Roma, ci sono gli Slam, ma i Giochi sono un’altra cosa. Djokovic? Non paragonatemi a lui, rimane quello che ha vinto più di tutti“.