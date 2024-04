Sci alpino, l’Austria sul ritorno di Marcel Hirscher: “Accogliamo la decisione con rammarico”

La notizia che ha sconvolto, positivamente, il mondo dello sport ieri è stata ovviamente quella del ritorno in gara di Marcel Hirscher. L’austriaco, uno dei più grandi della storia dello sci alpino, ha annunciato che prenderà parte alla prossima stagione ad addirittura cinque anni dal ritiro.

Come annunciato, il vincitore di otto Coppa del Mondo di fila sarà in gara con una bandiera diversa rispetto a quella nativa: l’austriaco infatti passerà ai Paesi Bassi, il Paese di nascita della madre. L’obiettivo è quello di non togliere possibilità ai connazionali.

Il presidente della Federazione austriaca Christian Scherer ha annunciato: “Ovviamente abbiamo accolto la decisione di Marcel con enorme rammarico” aggiungendo “alla fine abbiamo concesso a Hirscher il nostro ok e il nostro supporto, anche in segno di rispetto”.

Ovviamente diversa la reazione della Federazione olandese. Le parole del general manager Fritz Avis: “Marcel è un’icona globale e fonte di ispirazione per tutti gli sciatori e gli appassionati di sport invernali in Olanda. Speriamo che il suo arrivo dia un ulteriore spinta al movimento degli sport invernali nel nostro Paese.