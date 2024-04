Sci alpino, Karoline Pichler annuncia il ritiro: “Gli infortuni hanno giocato un ruolo importante nella mia carriera”

Karoline Pichler ha annunciato il ritiro dallo sci alpino agonistico, mettendo fine ad una carriera condizionata pesantemente dai problemi fisici. La 29enne altoatesina, ferma dallo scorso dicembre per l’ennesimo infortunio al ginocchio (rimediato in prova a Sankt Moritz) e da allora mai più rientrata in pista, ha deciso di interrompere definitivamente la sua avventura. Dopo 63 apparizioni nel circuito maggiore, vanta un 13° posto nel SuperG di Lenzerheide a marzo 2022 come miglior risultato.

“Saluto ufficialmente l’amore della mia vita, ho messo più di tutto in questo sport. Sicuramente non ho raggiunto tutti i miei obiettivi, ma sono incredibilmente orgogliosa della mia carriera. Ho ottenuto punti in Coppa del Mondo su tre discipline, tanti podi in Coppa Europa e vinto una medaglia ai Mondiali Junior“, ha scritto l’azzurra sui social.

“Puntavo a molto di più, ma il duro lavoro, l’ambizione e la forza di volontà non sono bastate; ho vinto però sfide che neppure potevo immaginare di dover affrontare, perché gli infortuni hanno giocato un ruolo importante nella mia carriera. Li ho superati tutti e non rimpiango nulla, sarò sempre grata per aver potuto affrontare questa vita. Grazie davvero a tutti coloro che mi hanno sostenuta, il ringraziamento più grande è per il fan numero 1, mio padre“, si legge nel post di Pichler.