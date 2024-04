Scherma: gli atleti di Russia e Bielorussia sono ufficialmente fuori dalle Olimpiadi di Parigi

La notizia era nell’aria già da settimane, nonostante la porta si fosse riaperta: alle Olimpiadi di Parigi per quanto riguarderà la scherma adesso è ufficiale che non ci saranno rappresentanti di Russia e Bielorussia.

Come riportato infatti dall’Agence France-Presse, Giorgio Scarso, presidente della Confederazione Europea di scherma ha dichiarato: “Purtroppo non ci sono atleti russi o bielorussi” riferendosi al torneo continentale di qualificazione olimpica di Differdange in Lussemburgo.

Questa era l’ultima chance, a livello individuale, di agguantare il biglietto per i Giochi transalpini, ovviamente con la condizione già rimarcata che non sostenessero pubblicamente la guerra contro l’Ucraina e non fossero impiegati nell’esercito o nei servizi di sicurezza.

Ad anticipare il tutto però c’era stato il commento di Ilgar Mamedov, capo della federazione russa di scherma: “Abbiamo reso chiara la nostra posizione di principio: non divideremo la nostra squadra tra coloro che compiacciono l’Occidente e coloro che, secondo loro, sono i ‘cattivi russi’”.