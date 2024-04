Judo, Carlino e Pantano non riescono nell’impresa ed escono agli ottavi nei -60 kg agli Europei

Si interrompe agli ottavi di finale l’avventura di Andrea Carlino e Angelo Pantano nella categoria -60 kg ai Campionati Europei 2024 di judo, in corso di svolgimento a Zagabria (Croazia). Gli azzurri, abbastanza sfortunati nel sorteggio di ieri, non sono riusciti a compiere l’impresa venendo eliminati dalle prime due teste di serie del tabellone.

Carlino aveva già rischiato grosso al primo turno contro l’armeno Ashik Andreyan, ritrovandosi in svantaggio di un waza-ari per poi ribaltare l’esito dell’incontro con uno splendido ippon a 57″ dalla fine, mentre è durato solo un minuto il match successivo con lo spagnolo numero 1 al mondo Francisco Garrigos (waza-ari e poi ippon in osaekomi).

Qualche rimpianto in più per Pantano, che ha superato brillantemente il primo turno per ippon sull’ungherese Marton Andrasi per poi cedere il passo all’azero n.2 del seeding Balabay Aghayev al termine di un confronto abbastanza equilibrato (due shido a testa), in cui ha fatto la differenza un contrattacco del n.6 al mondo valutato waza-ari a circa 45″ dallo scadere.