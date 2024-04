Judo, Francesca Milani esce di scena ai recuperi nei -48 kg agli Europei di Zagabria

Francesca Milani sciupa una buona occasione per andare a medaglia e viene eliminata ai recuperi nella categoria fino a 48 kg in occasione dei Campionati Europei 2024 di judo, in corso di svolgimento a Zagabria. La trentenne romana deve rimandare dunque l’appuntamento con il primo podio della carriera in una rassegna continentale, dopo essere arrivata al massimo in quinta posizione (Sofia 2022).

Peccato per l’azzurra, selezionata dalla direzione tecnica nei pesi leggeri in assenza della connazionale numero 1 del ranking mondiale Assunta Scutto (concentrata sulla preparazione verso le Olimpiadi di Parigi), che aveva cominciato alla grande la gara odierna da testa di serie n.8 del tabellone sconfiggendo per somma di sanzioni (avendo però già messo a segno un waza-ari) l’ostica israeliana Shira Rishony.

Ai quarti di finale Milani ha dovuto alzare bandiera bianca a cospetto della serba n.1 del seeding Milica Nikolic, che si è imposta per ippon (osaekomi) in poco più di un minuto e mezzo, mentre in seguito ha perso ai ripescaggi per il bronzo contro la turca Tugce Beder dopo 1’12” gettando la spugna a causa di un problema fisico dopo aver subìto un waza-ari.