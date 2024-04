Scacchi: sconfitte per Brunello e Zimina nel terzultimo turno degli Europei femminili

Si è concluso l’ottavo turno degli Europei femminili di scacchi in corso di svolgimento a Rodi, Grecia. La manifestazione continentale è al momento guidata dall’azera Ulviyya Fataliyeva (7,5/8), capace di conquistarsi ora un punto intero di vantaggio sulle inseguitrici, la rumena Irina Bulmaga e l’ucraina Nataliya Buksa.

Proprio quest’ultima è colei che ha sconfitto oggi Olga Zimina, rimasta la migliore delle due italiane in gara. Fatale la fase in uscita dall’apertura della partita, dove a Zimina, con il Bianco, sfugge una brillante combinazione che lascia il Nero a poter giocare con Donna contro Torre e Alfiere in una posizione nettamente più coordinata. Già di per sé molto complesso da difendere, questo tipo di finale (con pedoni inclusi) risulta impossibile da tenere in piedi per Zimina, che abbandona alla 66a mossa quando c’è nell’aria il matto in due.

Va anche peggio a Marina Brunello, che incappa in una sconfitta davvero brutta da digerire. Non tanto per il valore dell’avversaria, la tedesca Dinara Wagner, ma per come la sconfitta arriva, in uscita dall’apertura e con un paio di errori all’apparenza incomprensibili, uno diretta conseguenza dell’altro. Finisce in 20 mosse, ma la situazione era disperata già dalla 16a. Ora per le due l’obiettivo ingresso in World Cup 2025 si fa complesso.

Il prossimo turno vedrà Zimina confrontarsi con forse la peggiore possibilità tra quelle del gruppo a 5,5, la polacca Monika Socko. Per Brunello, invece, il compito di uscire dalla quota 5 passa dall’altra polacca Aleksandra Lach.