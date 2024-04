“Saranno Campioni”: Valentina Procaccini, un nuovo astro nascente nel nuoto

Dagli addetti ai lavori viene considerata la nuova Federica Pellegrini. Almeno una cosa in comune con la ‘Divina’ già ce l’ha: è una pupilla del presidente del CONI Malagò (visto il suo tesseramento con il CC Aniene). Stiamo parlando di Valentina Procaccini, una delle giovani nuotatrici più promettenti del panorama azzurro: i costanti progressi che sta ottenendo fanno sognare una carriera internazionale di altissimo livello.

Valentina Procaccini, classe 2008, di Montesilvano, lascia l’Abruzzo durante il primo lockdown (Covid-19) per trasferirsi a Roma e continuare ad inseguire il suo sogno di diventare una campionessa di nuoto. Nella Capitale si trasferisce al CC Aniene del direttore generale Gianni Nagni, dove viene allenata da Christian Minotti.

Nata da padre italiano e da madre di origini cubane, Procaccini è una specialista dello stile libero, nel quale spazia su tutte le distanze (alla Katie Ledecky, per intenderci): dai 100 fino ai 1500 le sue capacità di eccellere su tempi di rilievo per la sua categoria sono veramente notevoli.

I primi risultati di prestigio per la 16enne iniziano addirittura nel 2021: alla prestigiosa Coppa Comen di Belgrado (manifestazione giovanile aperta a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo) diventa protagonista con tre ori in staffetta, 4×200 sl femminile, 4×100 mista femminile e 4×100 sl mista, sempre gareggiando in ultima frazione. Inoltre arrivano cinque titoli nazionali della categoria Ragazze, con due primati italiani (50 e 100 stile libero).

Le stagioni 2022 e 2023 sono quelle della consacrazione per la pescarese: ai Criteria dello scorso anno a Riccione batte tre record della manifestazione per la classe 2008 (1500 stile libero Junior in 16’13”46, 400 sl Junior in 4’09”00 e 800 sl Junior in 8’28”46). La ciliegina sulla torta arriva agli EYOF (Festival Olimpico della Gioventù Europea) di Maribor: bronzo individuale nei 200 stile libero in 2’03″15 oltre a diversi podi con le staffette.

All’inizio del 2024 Procaccini è impegnata in un collegiale a Johannesburg, dove si allena a quasi 1800 metri di altitudine, dopodiché partecipa, lo scorso febbraio, alla settima edizione del Trofeo ‘Swim-To’ nel capoluogo piemontese, stabilendo due record Junior della manifestazione: 1.59.91 nei 200 stile libero, seguito da un tempo di 4.09.86 sui 400 sl.

I prossimi impegni per l’abruzzese saranno, in ordine cronologico, i Criteria (vasca da 25 metri) allo Stadio del Nuoto di Riccione fino al 10 aprile, seguiti dagli Europei Junior in programma a Vilnius, in Lituania, nella prima settimana di luglio.

Il Team Italia, guidato dal responsabile delle squadre Nazionali giovanili Marco Menchinelli, sarà selezionato proprio dopo la fine dei Criteria. L’orizzonte di questo talento fulgido è quello dei Cinque Cerchi. Los Angeles 2028 è più vicina di quanto si pensi, ed il (suo) futuro è tutto da scrivere.

Maurizio Contino