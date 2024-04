Ruud-Tsitsipas oggi in tv, orario finale ATP Montecarlo 2024: programma, canale, streaming

Le finali di singolare e di doppio del Rolex Monte-Carlo Masters 2024 di tennis, l’unico torneo di categoria ATP Masters 1000 non obbligatorio del calendario si disputeranno oggi, domenica 14 aprile: l’ultimo atto di doppio scatterà alle ore 12.00, mentre il titolo di singolare si assegnerà non prima delle ore 15.00.

Nel torneo di singolare l’ellenico Stefanos Tsitsipas affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre nell’ultimo atto di doppio si sfideranno la coppia composta dal brasiliano Marcelo Melo e dal tedesco Alexander Zverev ed il duo belga formato da Sander Gille e Joran Vliegen.

La diretta tv delle finali del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine non sarà disponibile la diretta live testuale degli incontri.

Domenica 14 aprile – Court Rainier III



Dalle ore 12.00

Marcelo Melo (Brasile) / Alexander Zverev (Germania) (Alt) – Sander Gille (Belgio) / Joran Vliegen (Belgio)

Non prima delle ore 15.00

Casper Ruud (Norvegia, 8) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 12) – Sky Sport Tennis

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.