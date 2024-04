Sinner sicuro di rimanere n.2 del ranking fino a Roma. Djokovic ha l’occasione di guadagnare punti

Jannik Sinner si è fermato in semifinale nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno, ma grazie alla nuova assegnazione dei punti ne ha guadagnati 40 rispetto al 2023. L’azzurro, che nel ranking ATP ufficiale è a quota 8710, lunedì prossimo si troverà dunque a quota 8750, e confermerà la seconda posizione, portandosi a +105 punti su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, aveva saltato anche la scorsa edizione del torneo del Principato di Monaco.

L’iberico, inoltre, dovrà difendere 1500 punti tra Barcellona e Madrid, tornei entrambi vinti lo scorso anno: Alcaraz, dunque, vincendo nuovamente entrambi i tornei in Spagna, potrà solo mantenere quota 8645, mentre Sinner, nella peggior delle ipotesi, anche se dovesse saltare Madrid, scenderebbe a quota 8660. Sinner, infatti, perderà i 90 punti di Barcellona 2023, torneo a cui non prenderà parte quest’anno, mentre dovrebbe giocare a Madrid, torneo saltato lo scorso anno. Anche se l’azzurro dovesse saltare Madrid, però, arriverebbe comunque da testa di serie numero 2 a Roma, difendendo per 15 punti il numero 2 ATP.

Discorso diverso per il numero 1 ATP: Djokovic è ancora in corsa a Montecarlo, ma anche giungendo alla vittoria finale, potrebbe spingersi al massimo a quota 10635, con meno di 2000 punti di margine su Sinner, per la precisione 1885 (al momento sono 1285). Il serbo perderà a breve i 45 punti di Banja Luka 2023 ed i 180 di Roma 2023. L’azzurro, invece, perderà 225 punti tra Barcellona, Roma e Roland Garros, mentre Djokovic a Parigi dovrà salutare i 2000 punti della vittoria dello scorso anno: questo vuol dire che qualora il serbo e l’italiano dovessero ottenere gli stessi punti tra Madrid e Roma, Sinner ripartirebbe davanti a Djokovic all’inizio dello Slam transalpino proprio per 115 punti.

RANKING ATP LIVE AL 13 APRILE

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 10035 (+310) (può arrivare a 10635 a Montecarlo)

2 Jannik Sinner 8750 (+40, eliminato in semifinale)

3 Carlos Alcaraz 8645 (0, forfait a Montecarlo)

4 Daniil Medvedev 7085 (-80, eliminato agli ottavi)

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO AL ROLAND GARROS

1 Jannik Sinner 8750 – 225 = 8525

2 Novak Djokovic 10035 – 2225 = 7810 (sarebbero 8410 in caso di vittoria a Montecarlo)

3 Carlos Alcaraz 8645 – 2265 = 6380

4 Daniil Medvedev 7085 – 1100 = 5985