Rugby: playoff e salvezza, nella Serie A Élite si decide tutto in 80 minuti

Manca solo una giornata alla fine della stagione regolare del massimo campionato italiano di rugby e molte sentenze sono ancora da scrivere. Se Viadana, Rovigo, Petrarca Padova, Valorugby Emilia e Colorno sono sicuri dei playoff e i Rangers Vicenza sono retrocesse, ecco tutto ciò che si deciderà nell’ultimo turno.

Viadana (56 punti) e Rovigo (55), infatti, sono divise da un solo punto e si giocheranno il primo posto finale in classifica. Per Viadana una trasferta non semplice, perché affronteranno delle Fiamme Oro obbligate a vincere per sperare nei playoff, mentre Rovigo ospiterà un Vicenza che non ha più nulla da chiedere al torneo. Alle loro spalle c’è il Petrarca Padova (49 punti), sicuro di chiudere la regular season al terzo posto, visto che il Valorugby Emilia, che segue a 47 punti, non giocherà nel weekend.

Il Colorno è quinto con 42 punti, ma vincendo con bonus potrebbe agganciare il Valorugby Emilia, ma è dietro alla squadra guidata da Casellato e Frati, che la situazione si fa caldissima. Mogliano (32), Fiamme Oro (31) e Lyons Piacenza (27), infatti, sono in bilico tra il sogno playoff e l’incubo retrocessione. Una di loro, infatti, conquisterà i quarti di finale, ma una accompagnerà i Rangers Vicenza nella serie cadetta.

L’ultima giornata prevede Petrarca Padova-Mogliano, Fiamme Oro-Viadana e Lyons Piacenza-Colorno. La classifica, come detto, sorride ai biancoblu, che però affrontano una trasferta difficile a Padova, dove però il Petrarca non ha nulla da giocarsi. Le Fiamme Oro, invece, avranno il fattore campo dalla loro parte, ma un Viadana che vuole confermarsi in vetta alla classifica. Per i Lyons Piacenza, infine, situazione disperata. Serve vincere contro Colorno, ma tutto dipenderà anche dagli altri risultati per trovare la salvezza.