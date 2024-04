Calcio femminile, Italia attesa alla prova del nove contro la Finlandia nelle qualificazioni agli Europei 2025

La prova del nove. La Nazionale italiana di calcio femminile ha iniziato molto bene la propria avventura nelle qualificazioni agli Europei 2025. L’esordio non era dei più semplici, ovvero contro l’Olanda a Cosenza. Le azzurre hanno saputo mettere sul rettangolo verde calabrese grande qualità e coesione per battere le neerlandesi e le reti di Valentina Giacinti e Agnese Bonfantini sono state decisive per centrare l’obiettivo.

Domani, (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2 HD) all’Helsinki Football Stadium, la compagine tricolore sarà opposta alla Finlandia e vorrà replicare quanto fatto nella prima uscita di questo nuovo percorso. Andrea Soncin e le proprie ragazze proveranno a battere il ferro finché caldo, forti delle certezze che le recenti prestazioni hanno dato.

Un’Italia con un’idea di gioco molto precisa, in grado di interpretare le varie fasi, ben ispirata in cabina di regia da Manuela Giugliano e sapientemente guidata in difesa da Elena Linari. Giacinti ha rappresentato il terminale offensivo più prolifico sotto la gestione di Soncin, ma nello stesso tempo anche la grande fisicità di Michela Cambiaghi ha rappresentato un fattore. Le alternative di gioco non mancano e Aurora Galli è tra quelle che si è fatta sempre trovare pronta in caso di necessità nella cerniera di centrocampo.

Servirà una vittoria anche rispondere alla Norvegia, a segno 4-0 contro le finlandesi nella prima giornata del raggruppamento. Le azzurre dovranno mettere in campo tutta la concretezza espressa contro l’Olanda per garantirsi i tre punti contro una squadra tecnicamente di livello inferiore, ma fisicamente da temere.

L’ultimo precedente disputato in Finlandia risale al 2010, una partita di qualificazione ai Mondiali dell’anno successivo vinta 3-1 dalle ragazze allenate da Pietro Ghedin. In quella circostanza, a Vantaa, segnarono Pamela Conti, Melania Gabbiadini e Alice Parisi, mentre la rete delle padrone di casa fu realizzata dall’allora 22enne Linda Sällström, scesa in campo da titolare, tra l’altro, nella sconfitta contro le norvegesi di venerdì 5 aprile e miglior marcatrice della storia della formazione finnica con 59 centri in 135 presenze.