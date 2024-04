Rugby: le Zebre Parma in Sudafrica per strappare il pass ai quarti della Challenge Cup

Torna la Challenge Cup di rugby questo weekend e sui campi d’Europa andranno in scena gli ottavi di finale della coppa europea. In campo anche le due formazioni italiane, con le Zebre Parma che sono impegnate in trasferta in Sudafrica in casa degli Sharks.

In campo due formazioni che stanno vivendo una stagione non facile nell’United Rugby Championship, con Zebre e Sharks che gravitano in fondo alla classifica e che puntano alla Challenge Cup per conquistare un risultato di rilievo quest’anno. Le Zebre in questi mesi hanno mostrato un bel gioco offensivo, ma pagano troppo in campo difensivo, essendo la peggior difesa dell’URC.

Gli Sharks, invece, dopo un avvio a dir poco complicato stanno iniziando a ottenere qualche risultato e, all’opposto dei ragazzi di Roselli, è proprio sulla difesa che puntano. Se le Zebre, infatti, hanno subito in campionato 439 punti, segnandone 262, i sudafricani segnano un po’ di meno, 249 punti, ma subiscono molto meno degli emiliani, con un passivo di soli 296 punti nell’United Rugby Championship.

Sarà dunque fondamentale per le Zebre Parma continuare a produrre un buon gioco offensivo, ma saranno le difese a poter fare la differenza in un ottavo di finale che promette grande equilibrio. Tra i sudafricani, in attacco, attenzione a Aphelele Fassi, Werner Kok e Phepsi Buthelezi, i top scorer della squadra.