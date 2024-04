Calcio a 5, Italservice Pesaro e Sandro Abate approdano ai playoff. Ciampino e Mantova retrocedono

Signore e signori, la penultima giornata della Regular Season del campionato di calcio a 5 di Serie A ha emesso i propri verdetti. Il quadro è completo relativamente alle compagini che prenderanno parte ai playoff Scudetto e le otto squadre sono Olimpus Roma, L84, Ecocity Genzano, Napoli Futsal, Meta Catania, Italservice Pesaro, Feldi Eboli e Sandro Abate.

Mancavano due nomi all’appello prima di questo turno e Italservice e Avellino hanno risposto presente. I biancorossi si sono imposti a Orte contro l’Active Network grazie alla realizzazione decisiva nella ripresa di Juan Fran, mentre gli irpini sono riusciti a staccare il biglietto grazie a un pareggio pirotecnico a Cosenza, con il 4-4 di Ugherani arrivato a 24″ dalla conclusione.

Il pari 3-3 tra Fortitudo Pomezia e l’Olimpus ha messo nelle condizioni Sandro Abate di staccare il biglietto per la post season. A questo proposito, inutile l’affermazione del Came Treviso ad Aversa 6-2 contro il Napoli Futsal.

29ª giornata decisiva in negativo per Mantova e Ciampino: Saviatesta sconfitto tra le mura amiche dal Meta Catania per 3-2; laziali affossati dall’Olimpia Verona 7-1, che ha così ottenuto la prima vittoria nella massima serie. Niente playout, dal momento che il distacco delle due formazioni citate dall’Active è superiore agli otto punti, ovvero 12. Pertanto, l’ultima giornata della Regular Season servirà solo a determinare come si posizioneranno le squadre nella griglia per i playoff.

SERIE A NEW ENERGY – 29ª GIORNATA

SABATO 20 APRILE – ORE 18.00

NAPOLI FUTSAL-CAME TREVISO 2-6

SPORTING SALA CONSILINA-ECOCITY GENZANO 1-4

L84-FELDI EBOLI 6-3

OLIMPUS ROMA-FORTITUDO POMEZIA 3-3

ACTIVE NETWORK-ITALSERVICE PESARO 0-1

PIROSSIGENO COSENZA-SANDRO ABATE 4-4

SAVIATESTA MANTOVA-META CATANIA 2-3

OLIMPIA VERONA-CIAMPINO FUTSAL 7-1