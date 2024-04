Basket femminile, Venezia chiude al primo posto in Serie A1. Successi per Schio e Virtus Bologna

Ultima giornata di regular season per la Serie A1 di basket femminile giocata interamente in contemporanea questa sera, con le partite completate da pochi minuti che hanno decretato soprattutto la griglia playoff. Ecco quindi come sono andate.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-PASSALACQUA RAGUSA 91-87 dTs

L’O.ME.P.S. Battipaglia impiega un tempo supplementare per avere la meglio su una mai doma Passalacqua Ragusa per 91-87. Le campane si aggiudicano il primo quarto (19-17), con Ragusa che aumenta l’intensità nel secondo parziale e chiude con due possessi pieni di margine (29-36). Nel terzo quarto le siciliane conservano un vantaggio rassicurante anche in doppia cifra (42-52), ma Battipaglia tenta il tutto per tutto nella frazione conclusiva ed impatta nel punteggio (65-65): si va così all’overtime, dove al termine di un braccio di ferro le padrone di casa riescono a trovare il guizzo decisivo per il 91-87 con cui esultano di fronte al pubblico amico.

TOP SCORER

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 60-59

La Virtus Bologna soffre in casa ma riesce a piegare la resistenza di Campobasso per 60-59. Le molisane innestano subito le marce alte, chiudendo avanti di dodici lunghezze la prima frazione (9-21). Nel secondo quarto la Virtus riesce a ricomporsi e risale la china, mettendo la freccia alla seconda sirena sul punteggio di 33-32. Nel terzo parziale Campobasso reagisce dopo aver incassato la rimonta bianconera, pareggiando i conti dopo 30’ (36-36). Le V-nere trovano però la forza di riportarsi avanti nel quarto decisivo andando a +8 (58-50), con La Molisana che ha l’ultimo sussulto ma si ferma sul -1 (60-59).

TOP SCORER

Virtus Bologna: Dojkic 13, Rupert 12, Andre’ 8

Campobasso: Dedic 13, Kunaiy-Akpanah e Morrison 10

RMB BRIXIA-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 61-64 dTs

L’Allianz Geas Sesto San Giovanni espugna Brescia battendo la RMB per 61-64 dopo un overtime. Partita equilibrata dopo 10’ (16-15), con le bresciane che aumentano l’intensità nel secondo quarto andando a +10 (34-24). Nel terzo parziale la RMB conserva un margine rassicurante (46-37), ma Sesto San Giovanni non molla e pareggia i conti alla quarta sirena (55-55) sbagliando meno nel tempo supplementare e portandosi così sul 61-64 con cui l’Allianz Geas si aggiudica la partita in rimonta per il quinto posto finale in stagione regolare.

TOP SCORER

Brescia: Garrick 18, Zanardi 14, Boothe 11

Sesto San Giovanni: Begic e Wadoux 11, Conti 10

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-DINAMO ASSARI WOMEN 78-73

L’Alama San Martino di Lupari non trema di fronte al pubblico amico e prevale sulla Dinamo Sassari estromettendola così dai playoff – le padovane passano come seste classificate. Primo quarto favorevole alle padrone di casa (18-15), con le ospiti che reagiscono nel parziale conclusivo portandosi a +6 prima dell’intervallo lungo (34-40). Nella ripresa l’Alama trova la forza per reagire e mettere nuovamente la freccia all’ultima pausa breve (57-52), riuscendo a contenere il tentativo di rimonta della Dinamo nel finale per il 78-73 con cui San Martino di Lupari vince e chiude nel modo nigliore la stagione regolare accedendo ai playoff.

TOP SCORER

San Martino di Lupari: Soule 17, Conte 16, D’Alie 12

Sassari: Carangelo 24, Raca 11, Kaczmarczyk 9

REPOWER SANGA MILANO-FAMILA WUBER SCHIO 72-87

La Famila Wuber Schio batte a domicilio la Sanga Milano per 72-87 ma non basta per passare come prima al termine della classifica complice la vittoria della Reyer Venezia su Roma. Le milanesi provano a sorprendere le ben più quotate avversarie nel primo quarto (24-20), con le campionesse d’Italia che impattano al termine della seconda frazione (42-42). Nella ripresa la Famila Wuber prende le misure e scappa nel punteggio portandosi anche sul +11 (54-65), prendendo poi il largo nel parziale conclusivo senza concedere diritto di replica alla Sanga: finisce 72-87 in favore di Schio che passa quindi come seconda testa di serie ai playoff.

TOP SCORER

Milano: Toffali 24, Turmel 14, Vintsilaiou 11

Schio: Juhasz 21, Guirantes 15, Reisingerova 14

UMANA REYER VENEZIA-OXYGEN ROMA 79-55

L’Umana Reyer Venezia non trema in casa e sconfigge l’Oxygen Roma per 79-55 chiudendo così la stagione regolare al primo posto con 42 punti davanti alle detentrici del titolo di Schio. Match subito in discesa per le lagunari grazie ad un primo parziale da 25-12, con l’Umana che non alza il piede dall’acceleratore nel secondo quarto e vola a +21 (48-27). Nella ripresa il copione della partita non cambia, con le oro-granata in assoluto controllo e le ospiti che cercano di limitare il più possibile i danni (68-45). Nel parziale conclusivo le ragazze di Andrea Mazzon gestiscono l’enorme margine accumulato in precedenza, per il 79-55 con cui esulta il pubblico del Taliercio che vale il la prima posizione in classifica ed il fattore campo favorevole nelle sfide che contano ai playoff.

TOP SCORER

Venezia: Shephard 25, M. Villa 15, Kuier 11

Roma: Kalu 19, Dongue 14, Sventoraite 8

LA CLASSIFICA FINALE

Venezia 42 punti

Schio 42 punti

Virtus Bologna 40 punti

Campobasso 34 punti

Sesto San Giovanni 34 punti

Ragusa 28 punti

San Martino di Lupari 20 punti

Roma 20 punti

Sassari 20 punti

Brescia 14 punti

Faenza 8 punti

Battipaglia 6 punti

Faenza 4 punti

IL TABELLONE DEI PLAYOFF

Reyer Venezia (1) – Oxygen Roma (8)

Schio (2) – San Martino di Lupari (7)

Virtus Bologna (3) – Ragusa (6)

Campobasso (4) – Sesto San Giovanni (5)