Beach volley, Ranghieri/Carambula primi nel girone del Challenge di Guadalajara! Salta mezzo programma, urge cambiare le regole

Ritorno in campo e vittoria per Alex Ranghieri e Adrian Carambula che hanno superato il primo turno del Challenge di Guadalajara in Messico. In realtà i due azzurri hanno vinto il girone, sfruttando il ritiro della coppia rivale ma ormai è diventata prassi che la finale per il primo posto del girone non si giochi per la rinuncia di una delle due squadre. Pratica che si è allargata in questo torneo anche alla competizione femminile con cinque rinunce su sei finali in programma. Risultato: ieri si dovevano giocare complessivamente 48 partite e se ne sono disputate 37. Regolamento da cambiare immediatamente!

Non era facile il compito di Ranghieri/Carambula, al rientro in campo dopo uno stop di oltre sei mesi causato anche da qualche problema fisico di Alex Ranghieri che è apparso comunque in buone condizioni. Contro i giovani portoghesi Pedrosa/Campos gli azzurri hanno disputato un discreto primo set, andando sotto 13-16 , rimontando fino al 18-19 ma cedendo con il punteggio di 19-21.

Nel secondo set la coppia italiana ha preso il largo nella parte centrale del set, allungando sul 12-7 prima e sul 17-12 poi, riuscendo a pareggiare il conto con il punteggio di 21-17. Tie break letteralmente dominato dagli azzurri che sono partiti forte (5-2), hanno aumentato il vantaggio fino al 10-4 e sono andati a servire per il match sul 14-6. Qualche brivido nel finale con i lusitani che si sono avvicinati fino al 14-10 fino al 15-10 che ha regalato agli azzurri il passaggio del turno, suggellato dalla rinuncia di Horl/Horst a disputare la finale del girone e dunque dalla vittoria del raggruppamento.

Questa sera alle 22 Ranghieri/Carambula affronteranno gli ucraini Popov/Reznik, coppia che due stagioni fa ha raccolto diversi risultati di prestigio, dal secondo posto del Challenge di Dubai al quarto del Challenge delle Isole Maldive. La coppia ucraina arriva da un doppio 19mo posto a Saquarema e Recife. Nel girone Popov/Reznik hanno sconfitto 2-0 i brasiliani George/Andrè reduci dal trionfo di Saquarema. Non ci sono precedenti fra le due coppie.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool F: Evans/Budinger (USA)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-1 (19-21, 21-16, 17-15), Sarabia /Cruz (MEX)-Schalk/Bourne (USA) 0-2 (14-21, 14-21). Pool E: Pfretzschner/Winter (GER)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (21-18, 17-21, 15-11), George/Andre (BRA)-Popov/Reznik (UKR) 0-2 (23-25, 17-21). Pool D: Hörl/Horst (AUT)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-0 (21-16, 21-19), Ranghieri/Carambula (ITA)-Pedrosa/Campos (POR) 2-1 (19-21, 21-17, 15-10). Pool C: Bello/Bello (ENG)-Crabb/Brunner (USA) 1-2 (15-21, 21-16, 13-15), Diaz/Alayo (CUB)-Métral/Jordan (SUI) 2-1 (12-21, 21-19, 15-12). Pool B: Hodges/Schubert (AUS)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-1 (18-21, 21-19, 15-9), van de Velde/Immers (NED)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 2-0 (21-19, 21-18). Pool A: Ermacora/Waller (AUT)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (18-21, 14-21), Evandro/Arthur (BRA)-Smedins/Tocs (LAT) 2-0 (21-13, 21-13).

Finali primo posto gironi: Evans/Budinger (USA)-Schalk/Bourne (USA) 0-2 (0-21, 0-21), Pfretzschner/Winter (GER)-Popov/Reznik (UKR) 2-0 (21-0, 21-0), Hörl/Horst (AUT)-Ranghieri/Carambula (ITA) 0-2 (0-21, 0-21), Crabb/Brunner (USA)-Diaz/Alayo (CUB) 0-2 (0-21, 0-21), Hodges/Schubert (AUS)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (0-21, 0-21), Herrera/Gavira (ESP)-Evandro/Arthur (BRA) 0-2 (0-21, 0-21)

Finali terzo posto gironi: Pedro Solberg/Guto (BRA)-Sarabia /Cruz (MEX) 2-0 (21-13, 21-16), Mol/Berntsen (NOR)-George/Andre (BRA) 0-2 (14-21, 22-24), Stankevicius/Knasas (LTU)-Pedrosa/Campos (POR) 2-1 (21-19, 20-22, 18-16), Bello/Bello (ENG)-Métral/Jordan (SUI) 2-1 (21-19, 13-21, 15-7), Bassereau/Lyneel (FRA)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 2-0 (22-20, 21-10), Ermacora/Waller (AUT)-Smedins/Tocs (LAT) 2-1 (19-21, 21-12, 15-6).

Playoff: Ermacora/Waller (AUT)-Bello/Bello (ENG), George/Andre (BRA)-Stankevicius/Knasas (LTU)

Ottavi di finale: Draw-van de Velde/Immers (NED), Hodges/Schubert (AUS)-Crabb/Brunner (USA), Ranghieri/Carambula (ITA)-Popov/Reznik (UKR), Diaz/Alayo (CUB)-Pedro Solberg/Guto (BRA), Bassereau/Lyneel (FRA)-Schalk/Bourne (USA), Evans/Budinger (USA)-Pfretzschner/Winter (GER), Hörl/Horst (AUT)-Herrera/Gavira (ESP), Evandro/Arthur (BRA)-Draw

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool A: Agatha/Rebecca (BRA)-Akiko/Ishii (JPN) 1-2 (23-25, 21-13, 11-15), Gutierrez/Flores (MEX)-Wang/Dong (CHN) 1-2 (12-21, 21-18, 19-21). Pool E: Liliana/Paula (ESP)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-1 (9-21, 21-13, 15-6), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (21-15, 21-14), Pool D: Placette/Richard (FRA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-18, 21-15), Álvarez/Moreno (ESP)-Gallay/Churin (ARG) 2-0 (21-8, 21-15). Pool C: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (11-21, 30-28, 18-16), Bansley/Bukovec (CAN)-Gruszczynska/Ola (POL) 0-2 (19-21, 20-22). Pool B: Ittlinger/Borger (GER)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-9, 21-12), Pavan/McBain (CAN)-Coakley/Sweat (USA) 1-2 (21-17, 13-21, 7-15). Pool A: Esmée/Zoé (SUI)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA) 1-2 (22-24, 21-15, 12-15), Hüberli/Brunner (SUI)-Savvy/Van Winkle (USA) 2-1 (21-23, 21-14, 15-12).

Finali primo posto: Akiko/Ishii (JPN)-Wang/Dong (CHN) 0-2 (19-21, 14-21), Liliana/Paula (ESP)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 0-2 (0-21, 0-21), Placette/Richard (FRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-0, 21-0), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Gruszczynska/Ola (POL) 2-0 (21-0, 21-0), Ittlinger/Borger (GER)-Coakley/Sweat (USA) 2-0 (21-0, 21-0), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Hüberli/Brunner (SUI) 0-2 (0-21, 0-21)

Finali terzo posto: Agatha/Rebecca (BRA)-Gutierrez/Flores (MEX) 2-0 (21-14, 21-8), Hermannova/Stochlova (CZE)-Kotnik/Lovsin (SLO) 1-2 (21-10, 16-21, 12-15), Hildreth/Van Gunst (USA)-Gallay/Churin (ARG) 2-1 (12-21, 21-17, 15-12), Vieira/Chamereau (FRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 1-2 (21-17, 17-21, 11-15), Klinger/Klinger (AUT)-Pavan/McBain (CAN) 2-0 (22-20, 21-17), Esmée/Zoé (SUI)-Savvy/Van Winkle (USA) 2-1 (21-17, 18-21, 15-10)

Playoff: Hildreth/Van Gunst (USA)-Bansley/Bukovec (CAN), Klinger/Klinger (AUT)-Kotnik/Lovsin (SLO)

Ottavi di finale: Draw-Hüberli/Brunner (SUI), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Liliana/Paula (ESP), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Gruszczynska/Ola (POL), Wang/Dong (CHN)-Esmée/Zoé (SUI), Agatha/Rebecca (BRA)-Placette/Richard (FRA), Akiko/Ishii (JPN)-Paulikiene/Raupelyte (LTU), Álvarez/Moreno (ESP)-Coakley/Sweat (USA), Itlinger/Borger (GER)-Draw