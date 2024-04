Rugby femminile: l’Inghilterra domina il ranking, le azzurre scendono all’ottavo posto

Si è concluso lo scorso weekend il Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e per il terzo anno consecutivo l’Inghilterra ha trionfato conquistando il Grande Slam. E il dominio delle inglesi si conferma anche nel ranking mondiale, dove le britanniche hanno ben sei punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, la Nuova Zelanda.

L’Inghilterra, infatti, è prima con 96,90 punti e precede la Nuova Zelanda, seconda con 90,56 punti. Al terzo posto si conferma la Francia, che però cede poco più di 0,5 punti rispetto all’inizio del torneo e ha 87,27 punti. Al quarto posto resta il Canada, con 86,27 punti, mentre al quinto c’è l’Australia con 81,61 punti.

Cambia tutto, invece, tra la sesta e la decima posizione e il terremoto coinvolge, loro malgrado, anche le azzurre. Al sesto posto si issa la Scozia, forte delle vittorie contro Italia e Galles, con 75,99 punti, 1,5 punti circa in punti in più rispetto all’avvio del torneo. Scivola al settimo posto (ma era crollato anche all’ottavo posto prima dell’ultimo weekend) il Galles con 74,28 punti, quasi 2,5 punti in meno rispetto a inizio anno.

Scende all’ottavo posto, dal settimo a inizio torneo, l’Italia che paga le brutte sconfitte contro Scozia e Galles. Italia che ora ha 74,26 punti rispetto ai 75,61 di poche settimane fa. Le vittorie su Galles e Scozia, invece, fanno salire al nono posto l’Irlanda, con 73,53 punti, mentre la top 10 si chiude con gli USA, che cedono il posto alle irlandesi con i loro 72,57 punti.