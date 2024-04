Rugby femminile, la Benetton Treviso domina il Neapolis Campania e vince il Trofeo Plate

Si è disputata a Campi Bisenzio, Firenze, la finale del Trofeo Plate della Coppa Conference 2023-2024 di rugby femminile e in campo sono scese la Neapolis Campania Felix e la Benetton Treviso.

Match dominato dalle Red Panthers che sbloccano il risultato dopo 5′ con la meta di Segato. Raddoppio al 18′ con Agosta e terza marcatura al 23′ con Bacci per il 15-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa non rallenta la Benetton Treviso, che va subito in meta con Campigotto al 46’. Si deve aspettare il 63′ per la meta di Bado, poi arriva quella al 66′ di Barattin e al 73′ si chiude con la marcatura di Geissbuhler per il 39-0 finale.

Benetton Treviso vs Neapolis Rugby: 39-0

Benetton Rugby Treviso: Menotti; Barattin, Agosta, Pellizzon, Zorzi (15′ st Lera); Dall’Antonia, Campigotto (26′ st Di Lorenzo); Celli, Bacci (23′ st Geissbuhler), Vignozzi (23′ st Forto); Este (31′ st Porricelli), Segato; Franco (17′ st Bado), Fent (C) (25′ st Sandron), Bottaro (17′ st Stocco)

Neapolis Rugby: Vano; Herrijgers, Panella, Maggio, Patriciello; De Stefano, Cinque N.; Petrosino, Di Franco, Bernardo; Petrucci, Puglisi; Maione A., Cantarelli, Tol. Subentrate: Ievolella, Olivieri, Tizzano, Amoruso, De Dilectis, Cinque A. Maione M., Stasi

Marcatori: pt.: 5′ meta Segato, 18′ meta Agosta, 23′ meta Bacci; st.: 6′ meta Campigotto tr. Dall’Antonia, 23′ meta Bado tr. Dall’Antonia, 26′ meta Barattin, 33′ meta Geissbuhler