Rugby: annunciate le date delle Autumn Nations Series 2024

Partiranno il prossimo 2 novembre e si concluderanno il 30 dello stesso mese le Autumn Nations Series 2024, cioè la finestra di test match internazionali che si disputano in Europa. World Rugby ha annunciato oggi incontri, date e sedi delle sfide che inizieranno da Twickenham con Inghilterra-All Blacks e si chiuderanno a Dublino con Irlanda-Australia.

Annunciate date e sedi per tutti i match tranne, in realtà, quelli dell’Italia. L’Italia debutterà contro l’Argentina, che attualmente precede di un posto gli Azzurri nel ranking World Rugby, sabato 9 novembre; domenica 17 novembre Lamaro e compagni affronteranno la Georgia a due anni di distanza dalla sfida infuocata di Batumi per poi chiudere il trittico autunnale ricevendo sabato 23 novembre, alle ore 21.10 in prime time, i vice-campioni del Mondo della Nuova Zelanda. Ancora da ufficializzare le sedi, anche se le voci dicono che dovrebbero essere Genova, Verona e Roma.

AUTUMN NATIONS SERIES 2024 – CALENDARIO

Sabato 2 novembre

Londra, Twinkenham Stadium ( h. 15.10 locali)

Inghilterra v All Blacks

Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield (17.40 locali)

Scozia v Fiji

Venerdì 8 novembre

Dublino, Aviva Stadium ( h. 20.10 locali)

Irlanda v All Blacks

Sabato 9 novembre

Londra, Twickenham Stadium (h. 15.10 locali)

Inghilterra v Australia

Sede da definire, h. 18.40 locali

Italia v Argentina

Parigi, Stade de France (h. 21.10 locali)

Francia v Giappone

Domenica 10 novembre

Cardiff, Principality Stadium ( h. 13.40 locali)

Galles v Fiji

Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield (16.10 locali)

Scozia v Sudafrica

Venerdì 15 novembre

Dublino, Aviva Stadium (h. 20.10 locali)

Irlanda v Argentina

Sabato 16 novembre

Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield (15.10 locali)

Scozia v Portogallo

Londra, Twickenham Stadium (h. 17.40 locali)

Inghilterra v Sudafrica

Parigi, Stade de France (h. 21.10 locali)

Francia v All Blacks

Domenica 17 novembre

Sede da definire, 14.40 locali

Italia v Georgia

Cardiff, Principality Stadium ( h. 16.10 locali)

Galles v Australia

Venerdì 22 novembre

Parigi, Stade de France (h. 21.10 locali)

Francia v Argentina

Sabato 23 novembre

Dublino, Aviva Stadium (h. 15.10 locali)

Irlanda v Fiji

Cardiff, Principality Stadium ( h. 17.40 locali)

Galles v Sudafrica

Sede da definire, ore 21.10 locali

Italia v All Blacks

Domenica 24 novembre

Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield (h. 13.40 locali)

Scozia v Australia

Londra, Twickenham Stadium (h. 16.10 locali)

Inghilterra v Giappone

Domenica, 30 novembre

Dublino, Aviva Stadium (h. 15.10 locali)

Irlanda v Australia