Remco Evenepoel verso il Tour de France: “Sempre meno dolore, a breve sui rulli”

La bruttissima caduta al Giro dei Paesi Baschi, che ha coinvolto tra gli altri Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel è ancora negli occhi di tutti, ma per fortuna, a mano a mano, i vari corridori stanno riprendendo la condizione migliore.

Il belga, ex campione del mondo, che quest’anno punta al Tour de France, si è espresso in un podcast della Soudal-QuickStep, la sua squadra. I punti chiave espressi da Evenepoel: “Sento che il mio corpo migliora di giorno in giorno e il dolore diventa sempre minore. Ho fatto della fisioterapia e un po’ di lavoro facile in palestra giusto mantenere il mio corpo in movimento. Non posso ancora pedalare all’aperto, specialmente con il meteo belga, quindi proverò presto a pedalare sui rulli“.

Sulla condizione: “So di avere ancora molto lavoro da fare, devo migliorare la mia forma ma mi sono sentito bene alla Parigi-Nizza e ai Paesi Baschi, sentivo di essere al punto giusto. Nelle prossime settimane sarò ad allenarmi in altura, poi tutto dipenderà dalla mia forma e dovrò scegliere tra il Giro del Delfinato e il Giro di Svizzera. Poi sarà già il momento del Tour, che arriverà molto presto”.

In ogni caso il momento è preso con filosofia: “Sono rilassato e provo a godermi le cose, è un po’ come la mia pausa di metà stagione. Spero che dopo il weekend possa iniziare ad allenarmi ancora, in bicicletta, senza bici e tornare a fare la vita da ciclista professionista“.