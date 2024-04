Come sta Jonas Vingegaard? “Fondamentale capire le prossime due settimane, Tour in dubbio”

Jonas Vingegaard, tra i big, è sicuramente quello che ha subito le peggiori conseguenze dopo la drammatica caduta al Giro dei Paesi Baschi. Il danese della Visma | Lease a Bike sembrava costretto a dover rinunciare con molto anticipo al Tour de France, dove arrivava da detentore per due anni di fila, invece sono arrivate notizie migliori negli ultimi giorni.

A parlarne è a TV2 il direttore sportivo Frans Maassen: “Il problema principale è stata una perforazione nel polmone. Jonas ha riportato anche una frattura alla clavicola, diverse costole fratturate e si è anche rotto un dito, ma il problema più serio è stato quello al polmone”.

E ancora: “Io non sono un dottore, nelle prossime settimane vedremo che cosa è possibile fare, dopodiché faremo i nostri piani. La procedura prevede che prima ricomincerà a camminare, poi salirà in bici indoor e poi ritornerà in strada, ma non so nulla riguardo alle tempistiche”.

L’obiettivo Grande Boucle: “La cosa più importante in questo momento è che Jonas si riprenda, poi penseremo al resto. Per Jonas è importantissimo arrivare al Tour al 100%. È una gara difficilissima. L’ha vinta due volte e non credo voglia andarci per fare una Top 10. Per partecipare deve essere nella sua forma migliore, e nelle prossime settimane vedremo se è un obiettivo realistico o meno”.

Non mancano le speranze: “Jonas è un ragazzo speciale, potrebbe anche riprendersi velocemente, ma come ho detto io non sono un medico e adesso è troppo presto per prendere una decisione”.