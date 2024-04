Ranking WTA (8 aprile 2024): Jasmine Paolini sempre in top-15, Errani vicinissima alla top-100

Una nuova settimana ha inizio e nel tennis femminile troviamo sempre la polacca Iga Swiatek a comandare. 10835 i suoi punti nel ranking WTA, a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka (8045), la statunitense Coco Gauff (7205) e la kazaka Elena Rybakina (5848). Swiatek pronta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nella stagione a lei più favorevole, ovvero sulla terra rossa.

RANKING WTA (TOP-10)

1. Iga Swiatek 10835

2. Aryna Sabalenka 8045

3. Coco Gauff 7205

4. Elena Rybakina 5848

5. Jessica Pegula 4870

6. Maria Sakkari 4195

7. Qinwen Zheng 3995

8. Marketa Vondrousova 3895

9. Ons Jabeur 3658

10. Jelena Ostapenko

In casa Italia Jasmine Paolini è sempre la n.1 del Bel Paese. La toscana si sta preparando per tornare a giocare sulla terra di Stoccarda (Germania) e provare a mettere ulteriormente fieno in cascina su una superficie che dovrebbe essere più congeniale. N.14 del ranking l’allieva di Renzo Furlan e l’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente e di scalare la classifica.

In top-100 troviamo anche Lucia Bronzetti (n.46), Elisabetta Cocciaretto (n.55) e Martina Trevisan (n.81). Sara Errani, spintasi fino alle semifinali del WTA250 di Bogotà (Colombia), è vicinissima al gruppo delle migliori cento giocatrici, vista la sua posizione di n.101. Grandi stimoli per Sarita e vedremo se sul mattone tritato la sua ascesa proseguirà.

TOP-10 AZZURRE

14. Jasmine Paolini 2865

46. Lucia Bronzetti 1231

55. Elisabetta Cocciaretto 1149

81. Martina Trevisan 879

101. Sara Errani 737

113. Camila Giorgi 691

150. Lucrezia Stefanini 506

280. Giorgia Pedone 264

281. Silvia Ambrosio 264

288. Nuria Brancaccio 257