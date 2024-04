ATP Montecarlo, insidia francese per Musetti prima della eventuale rivincita con Djokovic

Lorenzo Musetti ha superato un ostacolo impegnativo ieri nel suo primo turno del Masters1000 di Montecarlo. Il carrarino era opposto a chi si era spinto l’anno passato fino alle semifinali di questo torneo. Stiamo parlando dello statunitense Taylor Fritz, n.13 del seeding. Una prestazione buona quella del toscano, con lampi di grande tennis, che gli ha permesso di prevalere in due set sul punteggio di 6-4 6-4.

Sul suo cammino ci sarà un’insidia francese. Il prossimo avversario, infatti, verrà fuori dal derby transalpino tra Arthur Fils e Adrian Mannarino. Due tennisti da prendere con le molle, considerando le loro caratteristiche. Fils, classe 2004 e dotato di ottima fisicità, ha fatto vedere soprattutto l’anno passato le sue grandi qualità di colpitore da fondo. Il suo 2024 non è stato scintillante, ma potrebbe accendersi proprio in corrispondenza di questo torneo.

Discorso diverso per Mannarino, giocatore che si presta maggiormente alle superfici rapide per il modo di colpire la palla in maniera estremamente piatta, ma parlando di un mancino ci si può aspettare di tutto. Entrambi, quindi, in modo diverso potrebbero impensierire il nostro portacolori in cerca di continuità.

Se è vero che la prestazione contro Fritz è piaciuta per atteggiamento e gioco, da capire è se Musetti riuscirà a essere continuo nel percorso monegasco, tenendo presente la scadenza in classifica dettata dal raggiungimento dei quarti di finale dell’anno passato, quando battè Novak Djokovic negli ottavi. Ironia della sorte, il n.1 del mondo potrebbe ripresentarsi davanti al classe 2002 del Bel Paese nel medesimo turno, in un remake in piena regola.