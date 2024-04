Ranking WTA (22 aprile 2024): Jasmine Paolini sempre più in alto, Sara Errani in top-100

Una nuova settimana ha inizio e nel tennis femminile. Poche variazioni al vertice dettate per lo più dal torneo di Stoccarda. A comandare troviamo sempre la polacca Iga Swiatek con 10560 punti, a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka (7848 punti) e l’americana Coco Gauff (7258 punti). Terra tedesca che non ha sorriso alle prime tre giocatrici del mondo e vedremo come il tutto evolverà.

La più contenta di tutte è sicuramente la kazaka Elena Rybakina che, pur sempre quarta, ha accorciato le distanze da Gauff con l’affermazione sul mattone tritato teutonico. Da segnalare il sorpasso della ceca Marketa Vondrousova, da oggi settima, nei confronti della cinese Qinwen Zheng (ottava).

RANKING WTA (TOP-10)

1. Iga Swiatek 10560

2. Aryna Sabalenka 7848

3. Coco Gauff 7258

4. Elena Rybakina 6293

5. Jessica Pegula 4870

6. Maria Sakkari 4195

7. Marketa Vondrousova 4090

8. Qinwen Zheng 4000

9. Ons Jabeur 3533

10. Jelena Ostapenko 3438

In casa Italia Jasmine Paolini è sempre più la n.1 del Bel Paese. Le quotazioni della toscana sono in ascesa, dopo i quarti di finale raggiunti a Stoccarda. Jasmine, infatti, può festeggiare da questo lunedì il suo best ranking in carriera (n.13 del mondo), eguagliando nella storia del tennis italiano femminile Raffaella Reggi. Davanti a lei solo Francesca Schiavone (n.4), Sara Errani (n.5), Flavia Pennetta (n.6), Roberta Vinci (n.7) e Silvia Farina (n.11).

In top-100 troviamo anche Lucia Bronzetti (n.46), Elisabetta Cocciaretto (n.54), Martina Trevisan (n.76) e proprio Sara Errani, che continua a oscillare al confine del gruppo delle migliori cento giocatrici del pianeta. Sarita, infatti, è n.100, mentre n.114 Camila Giorgi.

TOP-10 AZZURRE

13. Jasmine Paolini 2938

46. Lucia Bronzetti 1231

54. Elisabetta Cocciaretto 1149

76. Martina Trevisan 918

100. Sara Errani 742

114. Camila Giorgi 691

159. Lucrezia Stefanini 472

276. Silvia Ambrosio 267

291. Giorgia Pedone 254

292. Nuria Brancaccio 253