Ranking UCI (30 aprile): Pogacar domina, Mozzato il migliore azzurro. Italia ottava

Come ogni settimana è stato pubblicato l’ultimo aggiornamento del ranking UCI. Non cambia nulla per quanto riguarda le prime tre posizioni con Tadej Pogacar che resta dominante davanti a Jonas Vingegaard (fermo per infortunio) e Remco Evenepoel. Nella top-5 c’è il sorpasso di Mads Pedersen su Jasper Philipsen al quarto posto. In casa Italia lontanissimo Luca Mozzato, il migliore degli azzurri: 37mo.

Ovviamente spettacolare la prestazione della UAE Emirates nella classifica a squadre: gli emiratini hanno quasi il doppio dei punti della prima delle inseguitrici, la Lidl-Trek.

Belgio al comando della classifica per nazioni davanti a Danimarca e Slovenia, Italia staccata in ottava posizione. Andiamo a scoprire tutte le graduatorie.

RANKING UCI (30 APRILE)

Rank Rider Nation Team Age Points 1 POGAČAR Tadej SLO UAE TEAM EMIRATES 26 6558 2 VINGEGAARD HANSEN Jonas DEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 28 5970 .5 3 EVENEPOEL Remco BEL SOUDAL QUICK-STEP 24 4897 .57 4 +1 PEDERSEN Mads DEN LIDL-TREK 29 4784 5 -1 PHILIPSEN Jasper BEL ALPECIN-DECEUNINCK 26 4745 6 VAN DER POEL Mathieu NED ALPECIN-DECEUNINCK 29 4640 7 ROGLIČ Primož SLO BORA – HANSGROHE 35 4466 .36 8 +2 AYUSO PESQUERA Juan ESP UAE TEAM EMIRATES 22 3621 .62 9 HIRSCHI Marc SUI UAE TEAM EMIRATES 26 3488 10 -2 YATES Adam Richard GBR UAE TEAM EMIRATES 32 3344 .43 11 VAN AERT Wout BEL TEAM VISMA | LEASE A BIKE 30 3250 12 VLASOV Aleksandr *** BORA – HANSGROHE 28 3219 .55 13 SKJELMOSE Mattias DEN LIDL-TREK 24 2754 14 KUSS Sepp USA TEAM VISMA | LEASE A BIKE 30 2620 .5 15 YATES Simon Philip GBR TEAM JAYCO ALULA 32 2525 16 GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro POR UAE TEAM EMIRATES 26 2433 .19 17 +13 RODRIGUEZ CANO Carlos ESP INEOS GRENADIERS 23 2406 .86 18 +1 MCNULTY Brandon USA UAE TEAM EMIRATES 26 2368 .57 19 -2 DE LIE Arnaud BEL LOTTO DSTNY 22 2353 20 -2 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP BAHRAIN VICTORIOUS 34 2338 .29 21 +1 VAN GILS Maxim BEL LOTTO DSTNY 25 2147 22 -2 MATTHEWS Michael AUS TEAM JAYCO ALULA 34 2144 .71 23 -2 MOHORIC Matej SLO BAHRAIN VICTORIOUS 30 2127 24 KOOIJ Olav NED TEAM VISMA | LEASE A BIKE 23 1959 .14 25 KÜNG Stefan SUI GROUPAMA-FDJ 31 1922 26 +2 HINDLEY Jai AUS BORA – HANSGROHE 28 1883 27 O’CONNOR Ben AUS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 29 1865 28 SKUJINS Toms LAT LIDL-TREK 33 1863 29 +2 THOMAS Geraint GBR INEOS GRENADIERS 38 1856 30 +3 GALL Felix AUT DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 26 1776 .14 31 +3 POLITT Nils GER UAE TEAM EMIRATES 30 1732 .57 32 +21 VAN WILDER Ilan BEL SOUDAL QUICK-STEP 24 1727 .57 33 +5 MARTINEZ Lenny FRA GROUPAMA-FDJ 21 1722 .5 34 -8 BARDET Romain FRA TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 34 1696 .5 35 +1 PIDCOCK Thomas GBR INEOS GRENADIERS 25 1688 36 -1 GROVES Kaden Alexander AUS ALPECIN-DECEUNINCK 26 1637 .25 37 MOZZATO Luca ITA ARKEA-B&B HOTELS 26 1612 38 +1 MADOUAS Valentin FRA GROUPAMA-FDJ 28 1611 39 +1 MERLIER Tim BEL SOUDAL QUICK-STEP 32 1605 40 +1 WILLIAMS Stephen GBR ISRAEL – PREMIER TECH 28 1579

RANKING UCI SQUADRE (30 APRILE)

Rank Name Nation Points 1 UAE TEAM EMIRATES (UAD) UAE 13566 .99 2 +1 LIDL-TREK (LTK) USA 7094 3 +1 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT) FRA 7025 .98 4 -2 ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) BEL 7023 5 TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) NED 6639 .84 6 +2 INEOS GRENADIERS (IGD) GBR 5859 .02 7 -1 SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) BEL 5603 .42 8 -1 GROUPAMA-FDJ (GFC) FRA 5389 9 +1 BORA – HANSGROHE (BOH) GER 5299 10 -1 LOTTO DSTNY (LTD) BEL 4797 11 ARKEA-B&B HOTELS (ARK) FRA 4281 12 ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) ISR 3999 13 +1 EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) USA 3978 .45 14 -1 TEAM JAYCO ALULA (JAY) AUS 3898 .55 15 +1 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP) NED 3573 16 -1 BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) BRN 3527 .45 17 INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) BEL 3275 18 MOVISTAR TEAM (MOV) ESP 2779 19 COFIDIS (COF) FRA 2385 .55 20 UNO-X MOBILITY (UXM) NOR 2255

RANKING UCI NAZIONI (30 APRILE)