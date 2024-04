La Vuelta Femenina 2024, Marianne Vos stravince la volata nella terza tappa, Blanka Vas resta in rosso

In volata suona ancora la musica di Marianne Vos: l’eterna olandese del Team Visma | Lease a Bike vince la terza tappa della Vuelta Femenina a Teruel a quasi 37 anni, la quarta vittoria stagionale in quel di Teruel, battendo Charlotte Kool e Oliva Baril. Blanka Vas resta in maglia rossa, leader della classifica generale.

Dopo alcuni chilometri dopo la partenza senza particolari squilli, attacca in solitaria la spagnola Mireia Benito (AG Insurance – Soudal Team) a circa 120 km dalla conclusione. Nessuno la segue e riesce a raggiungerla, malgrado dal gruppo ci sia qualche azione da parte di alcune atlete olandesi, ma che vengono immediatamente assorbite dal plotone.

Negli ultimi 50 chilometri ci sono altri tentativi: prima di tutti quello dell’australiana Grace Brown (FDJ – SUEZ) che viene ripresa dopo appena cinque chilometri. Si verifica anche una caduta di Kim Cadzow (EF Education-Cannondale) e Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing), ma entrambe riescono prontamente a rientrare. Gruppo che lascia molto spazio a Benito che arriva ad avere oltre cinque minuti di vantaggio.

La miccia è riaccesa da Demi Vollering a 35 km dal traguardo e alla ruota dell’olandese si mette anche la nostra Elisa Longo Borghini, ma anche questo tentativo rientra subito nei ranghi. Il gruppo mano a mano recupera il gap su Benito: l’avventura della spagnola, dopo tre ore e mezza di fuga solitaria, finisce a 10 km dalla conclusione. Si entra quindi nei cinque chilometri finali con il plotone compatto guidato da Movistar Team e Team SD Worx – Protime. Una volata dominata da Marianne Vos che si divincola alla grande dalle marcature delle avversarie e vince per metri davanti a Charlotte Kool.