Rally Croazia 2024, Thierry Neuville e Elfyn Evans appaiati dopo otto speciali!

Otto speciali sono andate in archivio nella quarta tappa del Mondiale 2024 di rally. Nell’appuntamento in Croazia, oltre 120 km cronometrati non sono stati sufficienti per determinare un unico leader della graduatoria complessiva. Sì, perché Thierry Neuville ed Elfyn Evans hanno terminato in vetta all’overall di questa seconda giornata in terra croata.

Neuville ha ottenuto il successo in quattro delle otto speciali, ovvero la prima, la terza, la quarta e la quinta. Un grande feeling quello del belga con la sua Hyundai i20. Tuttavia, Evans, a segno nella Jaškovo – Mali Modruš Potok 1 (9.48 km) e nella Ravna Gora – Skrad 2 (10.13 km), è riuscito ad approfittare di alcuni problemi tecnici occorsi al rivale della Hyundai.

Neuville, infatti, è stato rallentato da una foratura nel corso della SS6 e il gallese sulla Yaris aveva cercato di cogliere la palla balzo, prendendosi il comando della graduatoria. Nella prova conclusiva, però, il belga ha saputo rimediare e recuperare il suo distacco. Per questo, i due hanno terminato appaiati nella classifica complessiva con il crono di 1:05:15.3.

Tra i due litiganti il terzo gode? Lo vedremo. Nei fatti l’asso francese Sebastien Ogier, con l’altra Toyota, ha posto il proprio marchio nelle ultime due speciali di giornata, ovvero la Jaškovo – Mali Modruš Potok 2 (9.48 km) e la Krašić – Sošice 2 (23.63 km). Il transalpino, quindi, è distanziato dal vertice di appena 6.6. Più attardati l’estone Ott Tanak (Hyundai) a 41.1 e l’altro francese Adrien Fourmaux (Ford Puma) a 52.7.

CLASSIFICA RALLY CROAZIA 2024 DOPO 8 SPECIALI