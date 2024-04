Rafael Nadal: “Vengo da un anno e mezzo complicato. Problemi addominali da quando sono tornato dall’Australia”

In un’intervista a Movistar+, a margine della finale di Copa del Rey di calcio, Rafael Nadal si è confessato circa le proprie attuali condizioni fisiche. Il mancino di Manacor, com’è noto, è fermo sostanzialmente dall’inizio dell’anno, quando un breve tentativo di rientro si è trasformato nella prosecuzione dei tanti guai di infortuni.

Queste le parole del 14 volte vincitore del Roland Garros: “Sfortunatamente il mio corpo non mi lascia stare. Vengo da un anno e mezzo complicato. La verità è che tutto è difficile, sto provandoci ogni giorno. Devo risolvere delle cose e la realtà è che, ad oggi, non sto raggiungendo l’obiettivo di essere in grado di competere. Questo è difficile, però a livello personale va tutto bene. Quello professionale è difficile. Alla fine bisogna mettere su una bilancia tutto quel che è stato nella mia carriera. Nei momenti cattivi ti ricordi anche di aver vissuto cose che avresti potuto solo sognare e continuo a provarci, però la verità è che la situazione è complicata“.

Prosegue ancora, toccando anche temi importanti: “Vado avanti giorno per giorno. Non escludo nulla, Barcellona, Madrid. Non ho potuto giocare a Montecarlo, ok. Adesso non posso arrivarci a causa di questi problemi che ho. Di problemi mentali ne ha tanta gente, anche io, ma evidentemente li ho perché da tempo non posso lottare per i miei obiettivi. Ho un problema addominale da due mesi, da quando sono tornato dall’Australia. Ho recuperato rapidamente da quei problemi, ma un giorno, in allenamento, ho iniziato ad avere fastidio agli addominali e sono andato avanti poco a poco. Non sono stato capace di recuperare bene. Proviamo cose con molta cautela, questa è la verità“.

Sono solo tre gli incontri giocati da Nadal nell’anno. A Brisbane, dopo aver battuto Dominic Thiem (Austria) e Jason Kubler (Australia), il maiorchino si è fermato in tre set di fronte al padrone di casa Jordan Thompson. Poi le varie rinunce: Australian Open, Doha, Sunshine Double e infine Montecarlo. Può usufruire del ranking protetto, ma rimane da capire per quanto ancora durerà la sua assenza, considerati anche gli obiettivi Roland Garros-Olimpiadi.