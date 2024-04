ATP Montecarlo, Rafael Nadal annuncia il forfait: “Il mio corpo non mi permette di giocare oggi”

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma poco fa in seguito all’annuncio ufficiale di Rafael Nadal, che ha dato forfait per il Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il leggendario tennista spagnolo, iscritto fino a poche ore fa al main draw monegasco grazie al ranking protetto, ha deciso di rinunciare al torneo a causa del riacutizzarsi di problemi alla schiena e agli addominali.

“Ciao a tutti! Questi sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Montecarlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette. E anche se lavoro duro e faccio il massimo sforzo ogni giorno con la voglia di giocare e competere di nuovo in tornei che sono stati molto importanti per me, la verità è che oggi non posso“, si legge nel post del maiorchino su Instagram.

“Non avete idea di quanto sia difficile per me non poter partecipare ancora una volta a questi eventi. Non mi resta che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro mantenendo l’entusiasmo e la voglia di darmi la possibilità che le cose migliorino. Un abbraccio forte a tutti e grazie, come sempre, per il supporto“, scrive il 37enne di Manacor.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

Il ritiro di Nadal libera un posto nel tabellone principale a Montecarlo, che verrà occupato dal cinese Zhizhen Zhang. Sul fronte italiano Lorenzo Sonego diventa virtualmente quarto alternate per il main draw, mentre Luca Nardi è adesso prima riserva per le qualificazioni.