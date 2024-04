Quanti punti ha guadagnato Sinner con i quarti a Madrid: il nuovo distacco da Djokovic e dove può arrivare

Jannik Sinner ha guadagnato 200 punti complessivi raggiungendo i quarti di finale al Masters 1000 di Madrid. Oltre ai 100 già incamerati per l’approdo agli ottavi, oggi se ne sono aggiunti altri 100 per il successo in rimonta contro il russo Karen Khachanov. Il tennista italiano rafforza così il secondo posto nel ranking ATP e si avvicina al serbo Novak Djokovic, che continua a essere il numero 1 del mondo.

Il 36enne balcanico svetta infatti con 9.990 punti (non sta giocando sulla terra rossa della capitale spagnola), mentre il 22enne altoatesino insegue a quota 8.860. Jannik Sinner può recuperare ulteriore terreno nei confronti del 24 volte Campione Slam. Vincendo il quarto di finale o contro il norvegese Casper Ruud o contro il canadese Felix Auger-Aliassime guadagnerebbe 400 punti complessivi e volerebbe a quota 9.060.

Imponendosi nell’eventuale semifinale contro uno tra il russo Daniil Medvedev, lo spagnolo Rafael Nadal e il ceco Jiri Lehecka porterebbe a casa 650 punti e si isserebbe a 9.310 punti. Se il nostro portacolori dovesse alzare al cielo il trofo allorebbe incasserebbe 1.000 punti e balzerebbe a 9.660 punti, portandosi così ad appena 330 lunghezze di distacco dal leader. Tra gli Interzionali d’Italia e il Roland Garros potrebbe anche palesarsi il sorpasso… Di seguito tutti i possibili scenari in base alla progressione di Jannik Sinner a Madrid.

SCENARI RANKING ATP DI JANNIK SINNER A MADRID

Ranking con i quarti di finale: secondo posto con 8.860 punti.

Ranking con l’eventuale semifinale: secondo posto con 9.060 punti.

Ranking con l’eventuale finale: secondo posto con 9.310 punti.

Ranking con l’eventuale vittoria: secondo posto con 9.660 punti.

Novak Djokovic resta al comando con 9.990 punti, è assente a Madrid e dunque non incrementa il bottino.