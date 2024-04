Quanti punti ATP può guadagnare Jannik Sinner a Montecarlo? La proiezione turno per turno e la classifica

Jannik Sinner è attualmente il numero 2 del mondo, dopo aver vinto il Masters 1000 di Miami e avere operato il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz. All’inizio della prossima settimana, però il tennista italiano subirà il controsorpasso da parte dell’iberico in maniera virtuale. Il fuoriclasse altoatesino dovrà infatti scartare i 360 punti guadagnati lo scorso anno con la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo, mentre il suo avversario non ha nulla da restituire visto che dodici mesi fa non giocò nel Principato.

Proprio per questo motivo, Jannik Sinner si ritroverà a quota 8.350 punti, mentre Carlos Alcaraz sarà a 8.645. Jannik Sinner resterà numero 2 del ranking ATP al termine dell’evento sulla terra rossa in Costa Azzurra se: vincerà il torneo, giocherà la finale e Alcaraz sarà eliminato prima della semifinale, giocherà la semifinale e lo spagnolo uscirà prima dei quarti. Si tratta dell’unica cambiale pesante sul mattone tritato, perché poi avrà ben poco da difendere fino al Roland Garros compreso e potrebbe anche attaccare la prima posizione di Novak Djokovic.

Il fuoriclasse altoatesino usufruirà di un bye al primo turno e debutterà direttamente contro il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Agli ottavi uno tra il kazako Alexander Bublik, il croato Borna Coric, il tedesco Jan-Lennard Struff e l’argentino Sebastian Baez. Possibile un ottavo di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov o il danese Holger Rune. La semifinale potrebbe essere contro Daniil Medvedev o Alexander Zverev, mentre Djokovic e Alcaraz sono dall’altra parte del tabellone.

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner nel corso del Masters 1000 di Montecarlo? Vincendo la prima partita e andando agli ottavi di finale ne guadagnerebbe 100 e si isserebbe a quota 8.450. Accedendo ai quarti di di finale ne porterebbe a casa 200, andando a 8.550 punti. Ben 400 punti in palio per l’approdo in semifinale, con conseguente totale di 8.750 punti. L’ingresso in finale avrebbe un tesoretto di ben 650 punti, utili per volare a 9.000 punti. Il successo nel torneo porta in dote 1.000 punti e permetterebbe a Sinner di vantare ben 9.350 punti.

PUNTI ATP IN PALIO AL MASTERS 1000 DI MONTECARLO

Vincitore: 1.000 punti.

Finalista perdente: 650 punti.

Semifinalisti: 400 punti.

Quarti di finale: 200 punti.

Ottavi di finale: 100 punti.

Secondo turno: 50 punti.

Primo turno: 10 punti.

PUNTI JANNIK SINNER A MIAMI, TURNO PER TURNO

Inizio settimana (virtuale): 8.350 punti.

Ottavi di finale: 8.450 punti.

Quarti di finale: 8.550 punti.

Semifinali: 8.750 punti.

Finale: 9.000 punti.

Vittoria: 9.350 punti.