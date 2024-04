Quante posizioni guadagna Sara Errani nel ranking WTA? Top100 ad un soffio, il vero balzo vincendo il torneo

Obiettivo top-100. Sara Errani, nonostante le 36 primavere, non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e la sua lotta in campo continua. La nostra portacolori, dal nobile passato, ha raggiunto le semifinali del WTA250 di Bogotà (Colombia), mettendo in mostra le sue grandi doti di lottatrice e le motivazioni sono quelle di chiudere il cerchio.

Errani, grazie al successo contro la rumena Irina Bega con lo score di 4-6 6-2 6-3, si è avvicinata sensibilmente al gruppo delle migliori 100 giocatrici del ranking WTA. Con l’affermazione citata, i punti in classifica mondiale sono 737 e parliamo di n.101 virtuale. Ecco che il raggiungimento della Finale del torneo colombiano si tradurrebbe in ritorno nel gruppo (n.87 virtuale). Sul cammino di Sarita ci sarà la colombiana Camila Osorio e non sarà un confronto semplice per la volontà della padrona di casa di qualificarsi per l’atto conclusivo.

Centrare il titolo, cosa assolutamente impensabile all’inizio di questa settimana, vorrebbe dire 889 punti e quindi la posizione n.79 del ranking WTA. Un risultato che sarebbe da considerare nel percorso di Sara, pensando anche alla sua ascesa nella qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, suo traguardo principale da raggiungere nel doppio contro Jasmine Paolini.

Di seguito gli aggiornamenti del ranking di Sara Errani:

RANKING WTA SARA ERRANI

Ranking WTA lunedì 1 aprile: 654, 117° posto.

Ranking WTA con il passaggio in semifinale: 737, 101° posto virtuale

Ranking WTA con il passaggio in finale: 802, 87° posto virtuale

Ranking ATP con la vittoria finale: 889, 79° posto virtuale.