Quanti soldi guadagna Matteo Berrettini a Marrakech? Montepremi con la semifinale. E se vince il torneo…

Matteo Berrettini affronterà l’argentino Mariano Navone nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano ha vinto il derby con Lorenzo Sonego, dopo aver già regolato il kazako Alexander Shevchenko e lo spagnola Jaume Munar, e si è così meritato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina. Il 27enne se la dovrà vedere con la testa di serie numero 7 del tabellone, avversario che appare alla concreta portata del finalista di Wimbledon 2021. In palio l’accesso all’atto conclusivo, da disputare poi contro il vincente del confronto tra il russo Pavel Kotov e lo spagnolo Carballes Baena.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. L’attuale numero 135 del ranking ATP, che in caso di successo odierno tornerebbe di forza nella top-100 della graduatoria internazionale, se la dovrà vedere contro il 23enne sudamericano, attuale numero 60 al mondo. L’azzurro sta cercando di ritrovare la forma e lo smalto dei giorni migliori, il pieno recupero passa a tutti gli effetti da questo torneo che precede il Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per sabato 6 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 14.00.

Questo è per quanto concerne la parte agonistica, ma c’è chiaramente anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la semifinale a Marrakech? Il montepremi è pari a 30.220 dollari statunitensi (circa 27.850 euro), una cifra bassa considerando quello che si vede in altri tornei tennistici. In caso di qualificazione alla finale l’assegno verrebbe ritoccato in 51.400 dollari, mentre il vincitore farà festa con 88.125 dollari.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO BERRETTINI A MARRAKECH?

30.220 dollari statunitensi (circa 27.850 euro) con la semifinale.

In caso di finale: 51.400 dollari.

In caso di vittoria: 88.125 dollari.