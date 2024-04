Errani-Osorio oggi in tv: a che ora la semifinale a Bogotà, programma, streaming

Sara Errani affronterà la colombiana Camila Osorio nella semifinale del torneo WTA 250 di Bogotà. La tennista italiana è tornata tra le migliori quattro di una competizione internazionale a distanze di sette anni dall’ultima volta, dimostrando di essere in grandissima forma sulla terra rossa della località colombiana.

La 36enne è reduce da due maratone contro la quotata spagnola Sorribes Tormo e la rumana Irina Maria Bara, ora dovrà fare i conti con la padrona di casa, nonchè testa di serie numero 6 del tabellone. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente del confronto tra la russa Kamilla Rakhimova e la ceca Marie Mouzkova.

L’appuntamento è per sabato 6 aprile alle ore 20.30, sarà il primo incontro sul Campo Centrale. Ci sono tutte le carte in regola per puntare in alto e per rientrare nella top-100 del ranking WTA. Sara Errani ha vinto i due precedenti: nel 2019 la semifinale di Asuncion e nel 2020 i sedicesimi di finale a Tyler, sempre in tre set e sempre in rimonta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani-Osorio, semfinale del torneo ATP 250 di Houston. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW.

CALENDARIO ERRANI-OSORIO OGGI

Sabato 6 aprile

Ore 20.30 Sara Errani vs Camila Osorio – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ERRANI-OSORIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.