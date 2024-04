Quando si gioca Sinner-Khachanov: orario ottavi ATP Madrid, tv, programma, streaming

Martedì 30 aprile Jannik Sinner affronterà il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale dell’ATP di Madrid 2024. Sono quattro i precedenti, con l’italiano in vantaggio per 3-1. Particolarmente dolce il ricordo dell’ottavo agli Australian Open 2024, il primo Slam vinto dal classe 2001 italiano.

Il n.2 del mondo ha accusato un problema all’anca destra nel corso del match vinto contro il russo Pavel Kotov, spiegando successivamente che se lo sta trascinando da Montecarlo. “Dobbiamo vedere cosa sarà meglio per il mio corpo“, ha dichiarato nell’intervista post-partita, lasciando trapelare l‘ipotesi di un ritiro.

Successivamente, in conferenza stampa, Sinner è poi tornato sull’argomento: “Conoscendomi, le probabilità che non scenda in campo con Khachanov sono bassissime. Se non giocherò sarà proprio perché ho male. Ma nessuno può sapere cosa succederà domani“. Insomma, la volontà di giocare c’è, ma l’ipotesi forfait non è del tutto scongiurata.

La partita tra Sinner e Khachanov è programmata per martedì 30 aprile e sarà la quarta a partire dalle 11.00. In precedenza scenderanno in campo Rublev-Griekspoor, Hurkacz-Fritz e F. Cerundolo-Zverev. Il match sarà visibile su Sky Sport e in streaming su SkyGO e Now.

QUANDO SI GIOCA SINNER-KHACHANOV, ATP MADRID 2024

Martedì 30 aprile – Campo Arantxa Sanchez

4° match dalle 11.00: Jannik Sinner (Italia)-Karen Khachanov (Russia)

In precedenza Rublev-Griekspoor, Hurkacz-Fritz e F. Cerundolo-Zverev

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING SINNER-KHACHANOV

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 20.00) e Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta testuale: OA Sport