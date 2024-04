Quando il sorteggio dell’ATP di Montecarlo? Data e orario: Sinner testa di serie n.2

Venerdì 5 aprile (ore 17.00) si terrà il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo, primo torneo di questa categoria sulla terra rossa. Finito nell’album dei ricord il Sunshine Double, si dà il via alla stagione sul mattone tritato e nel Principato lo spettacolo non mancherà. Da sabato 6 a domenica 14 aprile si godrà dello show in un tabellone a 56 giocatori, i primi 8 del seeding, tra cui l’italiano Jannik Sinner (testa di serie n.2), saranno esentati dal primo turno e non potranno incontrare le altre teste di serie nel secondo.

Le qualificazioni sono previste tra sabato 6 e domenica 7, mentre il primo turno sarà spalmato su tre giornate, dal 7 al 9. Il secondo turno, nel quale entreranno in gioco le prime 8 teste di serie, si giocherà tra 9 e 10, mentre gli ottavi sono programmati tra 10 ed 11. Venerdì 12 i quarti, sabato 13 le semifinali e domenica 14 le finali.

Oltre a Sinner, presenti in tabellone tra le fila italiane Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, che invece dovranno iniziare il loro percorso dal primo turno e potrebbe incrociare nel secondo round Jannik, in caso di vittoria. Sarà poi il sorteggio a stabilirlo. Un torneo dove ci sarà il ritorno in campo del n.1 del mondo, Novak Djokovic, che darà il via al proprio avvicinamento al Roland Garros.

Nell’entry-list presenti tutti i migliori del circuito, citando lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, il tedesco Alexander Zverev e l’altro russo Andrey Rublev, vincitore l’anno scorso sulla terra monegasca, battendo il danese Holger Rune in Finale. Quest’ultimo anch’egli ai nastri di partenza, ricordando quanto fatto nella semifinale contro Sinner. Curiosità c’è poi sulla possibilità di rivedere in campo Rafa Nadal, presente in tabellone con il ranking protetto.

SORTEGGIO ATP MONTECARLO 2024

Venerdì 5 aprile

Ore 17.00 Sorteggio ATP Montecarlo 2024

TESTE DI SERIE

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Andrey Rublev

Holger Rune

Casper Ruud

Grigor Dimitrov

Hubert Hurkacz

Álex de Miñaur

Stefanos Tsitsipas

Taylor Fritz

Ugo Humbert

Karen Khachanov

Alexander Bublik