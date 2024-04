Cosa cambia per Sinner essere testa di serie n.2 a Montecarlo: c’è Djokovic, i possibili avversari dagli ottavi alla semifinale

Jannik Sinner domani inizierà la propria preparazione a Montecarlo, in vista del Masters1000 sulla terra rossa del Principato. Nei fatti, la stagione sul mattone tritato per l’altoatesino e gli altri tennisti top inizierà con questo prestigioso torneo. Il 22enne pusterese, vittorioso nel 1000 di Miami, si è portato in seconda posizione nella classifica mondiale e sarà testa di serie n.2 nell’evento monegasco.

TESTE DI SERIE

1. Novak Djokovic

2. Jannik Sinner

3. Carlos Alcaraz

4. Daniil Medvedev

5. Alexander Zverev

6. Andrey Rublev

7. Holger Rune

8. Casper Ruud

9. Grigor Dimitrov

10. Hubert Hurkacz

11. Álex de Miñaur

12. Stefanos Tsitsipas

13. Taylor Fritz

14. Ugo Humbert

15. Karen Khachanov

16. Alexander Bublik

Questo cosa comporta? Il regolamento del sorteggio, che andrà in scena venerdì 5 aprile alle ore 17.00, prevede quanto segue:

REGOLAMENTO SORTEGGIO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Di conseguenza, quali potrebbero essere i possibili avversari di Jannik in questo torneo?

POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER

Secondo turno – Tutti quelli al di fuori delle prime 16 teste di serie. Tra questi vi rientrano anche Rafa Nadal e i due italiani Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

Ottavi di finale – Vi potrebbero essere gli incroci con le teste di serie dalle 13 alla 16, ovvero Taylor Fritz, Ugo Humbert, Karen Khachanov e Alexander Bublik.

Quarti di finale – I rivali potenziali vanno da n.5 al 8 del seeding, ovvero Zverev, Rublev, Rune e Ruud. Interessanti sarebbero gli incroci con il tedesco e il danese, vista la storia degli scontri diretti.

Semifinale – In questo caso Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev, se si tiene conto dell’ordine delle teste di serie, si candidano al ruolo di sfidante di Sinner.

Finale – Un affascinante incontro con Novak Djokovic? Lo scopriremo. Nei fatti, una possibile sfida tra Nole e Sinner ci potrebbe essere solo in Finale.