Berrettini-Munar oggi in tv, ATP Marrakech 2024: orario, programma, streaming

Prosegue l’ATP 250 di Marrakech che vede diversi italiani in campo: c’è anche Matteo Berrettini che prende parte a questo torneo grazie al ranking protetto. Il giocatore romano sta cercando di risalire dopo sette mesi di assenza e un grande risultato al Challenger di Phoenix nella settimana del rientro in campo.

Le prime indicazioni in Marocco per Berrettini sono state estremamente positive, visto che ha lasciato appena tre game ad Alexander Shevchenko al debutto. Adesso sale l’asticella con la sfida allo spagnolo Jaume Munar, specialista della terra battuta.

Munar non sta vivendo un grandissimo stato di forma, in Sudamerica ha raggiunto un paio di quarti di finale tra Santiago e Cordoba, mentre non ha raccolto niente nel Double Sunshine. Al primo turno ha superato in due set Luca Van Assche. Con Berrettini non ci sono precedenti ufficiali.

L’ottavo di finale tra Berrettini e Munar sarà oggi mercoledì 3 aprile e questo incontro è programmato come terzo sul Campo Centrale a partire dalle ore 13.00. Il programma sarà aperto dal confronto tra Lorenzo Sonego e Sumit Nagal e proseguirà con la sfida tra Flavio Cobolli e Pavel Kotov. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Munar, ottavi di finale ATP 250 di Marrakech. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-MUNAR OGGI

Mercoledì 3 aprile

Terza partita dalle ore 13.00 – Matteo Berrettini vs Jaume Munar – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocheranno Sonego-Nagal e Cobolli-Kotov.

PROGRAMMA BERRETTINI-MUNAR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.