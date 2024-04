Quando si gioca Italia-Scozia di rugby femminile: programma Sei Nazioni 2024, orario, tv, streaming

Si disputa il prossimo weekend il quarto turno del Guinness Women’s Six Nations di rugby e per l’Italia di Nanni Ranieri seconda partita casalinga del torneo a Parigi contro la Scozia. Una sfida che le azzurre vogliono vincere dopo il ko di Parigi.

L’Italia è reduce dalla netta, e aspettata, sconfitta contro la Francia, ma ha messo nel mirino Scozia e Galles per chiudere in bellezza il Sei Nazioni e puntare al podio del torneo. Ma per farlo dovrà sicuramente migliorare il possesso dell’ovale, troppo spesso lasciato alle avversarie, e sfruttare al meglio le sue trequarti, capaci di fare male.

Anche la Scozia arriva all’appuntamento con una vittoria e due sconfitte e anch’essa punta al podio, con il match di sabato che sarà un vero e proprio spareggio. Ma le azzurre sulla carta sono favorite e proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare il secondo successo nel torneo.

Il calcio d’inizio allo Stadio Lanfranchi di Monigo verrà dato alle ore 17.45. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA SEI NAZIONI FEMMINILE 2024

Sabato 20 aprile

Ore 17:45 Italia-Scozia – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

