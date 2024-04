Perché Sinner non farà l’ATP di Barcellona: punti persi e calendario prossimi tornei

Una scelta ponderata. Jannik Sinner quest’oggi disputerà la semifinale del torneo di Montecarlo, mettendo nel mirino il primo atto conclusivo della carriera in un Masters1000 sulla terra rossa. Un 2024 nel quale Jannik ha vinto 25 delle 26 partite disputate, aggiudicandosi gli Australian Open, il 1000 di Miami e l’ATP500 di Rotterdam.

Una continuità di rendimento incredibile frutto anche di una programmazione molto attenta e accurata. Si pensi, ad esempio, alla scelta di non giocare tornei ufficiali in avvicinamento allo Slam di Melbourne, ma essenzialmente alcune partite di esibizione, decidendo di fare un lavoro importante in allenamento. La stessa cosa si replicherà per la campagna sul Rosso, a quanto è dato sapere.

Sinner, infatti, non giocherà il torneo di Barcellona, che avrà inizio la prossima settimana, per dedicarsi a una preparazione molto intensa, soprattutto dal punto di vista fisico, in vista dei prossimi eventi. Una differenziazione rispetto all’anno scorso, che porterà il 22enne pusterese a perdere punti nella classifica mondiale. Parliamo però di soli 90 e quindi di certo non un grande problema per lui. La sua sequenza di tornei sarà la seguente:

PROSSIMI TORNEI SULLA TERRA ROSSA JANNIK SINNER

Masters1000 Madrid (24 aprile-5 maggio)

Internazionali d’Italia a Roma (8-19 maggio)

Roland Garros a Parigi (26 maggio-9 giugno)

Una tabella di marcia in cui, per stessa ammissione del n.2 del mondo, si presenterà non al top a Madrid, per il menzionato lavoro in allenamento, in modo da essere in forma a Roma e in particolare a Parigi, dove si affronterà il secondo Major dell’annata. Nella città degli Innamorati c’è voglia anche di rifarsi, ricordando la clamorosa eliminazione al secondo turno del 2023 per mano del tedesco Daniel Altmaier.