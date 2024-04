ATP Montecarlo, Sinner e Djokovic in rotta di collisione in finale. Ma Tsitsipas e Ruud vogliono rovinare la festa

Montecarlo è arrivata alle semifinali. Ultimi quattro giocatori in lizza per il Masters1000 nel principato, con ancora in gioco i due giocatori che tutti, ma proprio tutti, vogliono vedere in finale. Jannik Sinner contro Novak Djokovic andrebbe a nobilitare il primo 1000 della stagione su terra, ma entrambi avranno contro due giocatori che, per un motivo o per l’altro, sono alla ricerca del proprio riscatto.

Nella parte bassa del tabellone Jannik avrà invece una partita meno comune di quanto potrebbe sembrare con Stefanos Tsitsipas, alla disperata ricerca del suo miglior tennis da tanto, troppo tempo, fino ad uscire dalla top 10. L’ultimo match giocato fra i due, quel doppio 6-4 inflitto dall’azzurro al greco a Torino, farebbe sorridere l’attuale numero 2 al mondo, ma siamo in uno dei ‘giardinetti di casa’ di Stefanos.

Non si vince per caso per due volte in fila nel Principato, tra 2021 e 2022, tanto da potersi considerare, in fondo uno specialista del mattone tritato. E da lì vuole passare la sua rinascita, e con un avversario come Jannik piò essere l’occasione giusta: tre dei suoi cinque successi sull’azzurro sono arrivati su terra.

E lì in alto invece, c’è il solito Nole. Roman Safiullin, Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur sono coloro che sono crollati sotto i suoi colpi, anche se sia negli ottavi che nei quarti ha avuto più difficoltà di quanto si potesse pensare alla vigilia. Forse per una condizione ancora non troppo smagliante in vista dei prossimi grandi appuntamenti, Olimpiadi in testa.

E proprio da questa eventuale ‘distrazione’ potrebbe approfittarne Casper Ruud, alla ricerca della prima finale 1000 della carriera al settimo tentativo, il sesto sul rosso. Una partita difficile con Ugo Humbert non cancella le prestazioni d’autore con Alejandro Tabilo ed Hubert Hurkacz, ma sarà chiamato a fare quel passo in più che finora, in carriera, gli è spesso mancato. Basteranno le voglie di riscatto del greco e del norvegese per negare la finale che in fondo tutti vorrebbero? Lo scopriremo quest’oggi.