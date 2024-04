Badminton, Europei: continua la marcia di Axelsen e Marin, tanta Danimarca avanti

Gli Europei di badminton si stanno avvicinando alla fase finale. Nel tabellone maschile, prosegue la marcia di Viktor Axelsen: altra vittoria in due set per il danese contro il connazionale Rasmus Gemke, ora per lui il francese Toma Junior Popov che ha avuto la meglio su Ade Resky Dwicahyo. Nell’altra semifinale ci saranno l’altro danese Anders Antonsen ed il finlandese Joakim Oldorff, che aveva eliminato il nostro Giovanni Toti al secondo turno.

Conferma il pronostico anche la spagnola Carolina Marin nel tabellone femminile: la numero 5 della classifica BWF, che supera la francese Leonice Huet per 21-18 21-15; contro di lei la danese Julie Dawall Jakobsen, che supera a sorpresa la connazionale Line Hojmark Kjaersfeldt. Dall’altra parte del tabellone Kirsti Gilmour supera Line Christophersen e avrà contro la turca Neslihan Arin, che ha battuto Rosy Oktavia Pancasari.

Doppio maschile che vede il classico dominio della Danimarca: tre coppie su quattro sono in semifinale. Sarà derby tra Kjaer/Sofaard e Sondergaard/Toft, mentre gli intrusi sono la coppia britannica Lane/Vendy, che se la vedranno con Astrup/Rasmussen. Diverso il piano nel torneo femminile: successi facili per Jille/Seinen e Lambert/Tran contro le sorelle Sjoo e Macpherson/Torrance, così come per le sorelle bulgare Stoeva, che avranno le turche Ercetin/Inci in semifinale. In finale del doppio misto sarà invece tra i danesi Christiansen e Boje e i francesi Gicquel e Delrue.