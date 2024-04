Definito l’avversario di Sinner a Montecarlo: prova di forza impressionante al 1° turno

Sarà lo statunitense Sebastian Korda l’avversario di Jannik Sinner nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro, testa di serie numero 2, che ha usufruito di un bye, affronterà domani nei sedicesimi il nordamericano, vincitore quest’oggi con un netto 6-1 6-2 sull’iberico Alejandro Davidovich Fokina in un’ora e cinque minuti.

Il match di domani sarà il terzo tra Korda e Sinner, con un bilancio in perfetta parità: il primo incrocio, avvenuto nel 2021, sorrise a Sinner, che negli ottavi del torneo di Washington piegò l’avversario in due tiebreak, mentre il secondo scontro, giunto all’inizio del 2023, premiò lo statunitense, capace di imporsi nei quarti di finale di Adelaide I in due set.

Nel corso della giornata odierna, inoltre, Sinner conoscerà anche il nome del suo avversario nell’eventuale ottavo di finale, dato che si scontreranno tra poche ore il croato Borna Coric ed il tedesco Jan-Lennard Struff: chi vincerà tra Sinner e Korda, dunque, avrà un giorno in meno di riposo prima del match del terzo turno rispetto al tennista che avrà di fronte.

PRECEDENTI SINNER-KORDA (1-1)

2023 Sebastian Korda Adelaide 1 Quarterfinal Outdoor Hard 75 61 ResultsDraws

2021 Jannik Sinner Washington Round of 16 Outdoor Hard 76(3) 76(3)