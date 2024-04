Perché Sinner avrà meno riposo di Alcaraz a Madrid: gli organizzatori danno una mano all’idolo locale

Oggi scatta il primo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Madrid: a scendere in campo sarà la parte bassa del tabellone, mentre la parte alta esordirà domani. Ciò vuol dire che l’iberico Carlos Alcaraz, numero 2 del tabellone, scenderà in campo venerdì, mentre Jannik Sinner giocherà sabato.

Per l’iberico, dunque un giorno in meno per rientrare pienamente dal problema all’avambraccio destro, che lo spagnolo recupererà strada facendo: giocando un giorno prima rispetto all’altra metà del tabellone, infatti, Alcaraz avrà i vari turni spalmati su un giorno in più rispetto a Sinner.

Nello specifico l’azzurro potrebbe ritrovarsi a giocare lunedì 29 i sedicesimi e martedì 30 gli ottavi (che si disputeranno tutti in un’unica giornata), mentre lo spagnolo potrebbe disputare gli ottavi martedì 30 ed i quarti mercoledì 1° maggio, ma poi Sinner avrebbe i quarti giovedì 2 e le semifinali venerdì 3.