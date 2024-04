ATP Madrid 2024: si apre il tabellone principale, esordio per Luciano Darderi

Comincia l’avventura del primo dei sei italiani presenti nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Sarà Luciano Darderi il primo azzurro a scendere in campo e lo farà contro il veterano francese Gael Monfils. Sicuramente una sfida affascinante per il numero 60 della classifica mondiale, che è alla sua prima partita della carriera in un 1000 sulla terra (la seconda in totale dopo quella di Miami) ed affronta sicuramente un avversario imprevedibile sia per il gioco sia per la propria tenuta fisica. Darderi dovrà essere bravo anche a gestire mentalmente la partita, perchè le possibilità di vincere comunque ci sono.

Nelle sfide di primo turno odierne ci sono ovviamente tanti spagnoli. Sicuramente c’è attesa per il giovane Martin Landaluce, che se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier, ma attenzione anche ad Jaume Munar contro il portoghese Nuno Borges in un match decisamente equilibrato.

Tra le partite decisamente più interessanti c’è quella in chiusura di programma sul centrale tra l’argentino Facundo Diaz Acosta ed il canadese Denis Shapovalov, anche se quest’ultimo è sempre alla ricerca della miglior stabilità fisica. Spicca anche l’incontro tra l’ungherese Fabio Marozsan ed il russo Aslan Karatsev.

Carlos Alcaraz conoscerà il suo prossimo avversario, visto che si affrontano il kazako Alexander Shevchenko ed il francese Arthur Rinderknech, con il vincitore che affronterà la testa di serie numero due. Attenzione anche al match tra il britannico Jack Draper e l’australiano Thanasi Kokkinakis, ma anche alla prima del croato Borna Coric contro il tedesco Benjamin Hassan.