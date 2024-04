Perché Berrettini ha perso ben 13 posizioni nel ranking ATP: tesoretto di punti evaporato

La sconfitta al primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, dove aveva ricevuto una wild card, costa carissima a Matteo Berrettini, che al momento nel ranking ATP perde 90 punti e 13 posizioni, rischiando nei prossimi giorni di cedere ancora altre posizioni in base ai risultati dei tennisti che lo seguono.

Berrettini, addirittura, potrebbe anche rischiare di uscire dalla top 100, dopo esservi appena rientrato: l’azzurro era 84° a quota 720 lunedì scorso, ma con i 90 punti degli ottavi di Montecarlo 2023 che scarterà lunedì prossimo, scenderà almeno al numero 97 del mondo, scivolando a quota 630.

L’azzurro, infatti, senza invito non avrebbe potuto avere accesso diretto al main draw, e non avrebbe potuto disputare le qualificazioni in quanto impegnato a Marrakech, torneo poi vinto: non è prevista l’assegnazione dei 10 punti nel ranking in caso di eliminazione al 1° turno dopo aver ricevuto una wild card.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 15 APRILE

Ranking lunedì 8 aprile: 720, 84° posto.

Punti da scartare lunedì 15 aprile: 90 (ottavi Montecarlo 2023).

Punti da incamerare lunedì 15 aprile: 0 (sconfitta al primo turno, con wild card, a Montecarlo 2024).

Ranking lunedì 8 aprile: 630 punti, 97° posto virtuale.